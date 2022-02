Bitiremiyor

15 Şubat 2022 Salı

Maç önü koreografide Adana Demirspor’un kurucusu demir döküm işçileri anılıyor. Evet anılarda kaldı o Adana Demirspor. Artık emekçi oyuncularıyla değil büyük takımların bile yapamadığı şaşaalı transferleriyle, yani parayla şov yapan bir kulüp görünümünde. Öyle ki bu şovda kulüp başkanı da başrolde. Beşiktaş kadrosunda önemli eksiklerine rağmen daha iyi başlıyor maça. Ama Atiba var ve Atiba iyiyse Atiba oynar anlayışı bir kez daha doğrulanıyor. Karşılıklı net pozisyonlar var. Ama Beşiktaşlı forvetlerin ofsayt sorunu sürüyor. Bir de Rıdvan’ın kolaya kaçıp şişirdiği toplar var ki hiç işe yaramıyor. Tam futbol Teixeira’yı bırakmış ama Beşiktaş onu bırakmıyor derken Teixeira’nın golüyle öne geçiyor Kartal.

İki takım da orta alanı boş bıraktığından çabuk rakip ceza alanına gidiyor. Daha çok da kanatlardan. Adanalıların her topu kaybettiklerinde kendilerini yere atması ve her şeye itiraz etmeleri sıkıcı. Neyse ki hakem Şansalan bunlara prim vermiyor. Balotelli’nin golünde de Ghezzal’a yapılan faulü VAR’da yakalıyor. Adana Demirliler yedikleri gol öncesinde de faul var diyorlar ama 2 pozisyonda da topla oynayan Beşiktaşlı futbolcu. Giderek Adana’nın baskısı artıyor. Her an Adana Demir’den gol gelebilir. Beşiktaş neredeyse rakip alana gidemiyor. Bu arada Ersin’in başına kurtarış yaparken maddeler atılıyor ki bu hiç affedilir gibi değil. Son dakikalara girerken Beşiktaş, Ghezzal’la 2. gol şansı elde ediyor ama olmuyor. Buna karşın ev sahibi nihayet uzatmalarda 1 gol buluyor, skor eşitleniyor. Aslında Adana Demirspor son 30 dakikadaki oyunuyla daha fazlasını da hak ediyor.