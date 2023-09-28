Gülengül Altınsay
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Boşuna çaba

28 Eylül 2023 Perşembe

Adana Demirspor 1. kalecisi dahil 10 eksikle çıkıyor maça. Vedat 3. kalecileri... Ama henüz oturmuş bir oyunu ve kadrosu olmayan Beşiktaş’ta Gedson’un yokluğu daha büyük eksiklik gibi. Siyah-Beyazlılar yine topa daha fazla sahip olarak başlıyor maça. Fakat akışkan ve tempolu bir oyunları olmayınca etkili pozisyonlar da bulamıyor. Ev sahibi çok daha becerikli; defans arkasına atılan uzun toplarla gol arayışı içinde. Bu arayışa Beşiktaş stoperleri de yardım edince 18 dışından atılan 2 şut ve 2 golle maçın daha 17. dakikasında skor 2-0 oluveriyor. İşte bu vahim tabloya bir de kaleci Mert’in sakatlanması ekleniyor. Aslında Beşiktaş sürekli bir çaba içinde, defalarca rakip ceza alanına giriyor fakat bir türlü oyunu çevirecek final pasları, final vuruşları bulamıyor. Böylece emeğinin karşılığını da alamıyor. Bu da giderek takımın moralini ve performansını düşürüyor. Zaten son yarım saate girerken golü bulan yine ev sahibi oluyor. Ama bu kez korner atışından geliyor gol, maç da bu dakikada bitiyor aslında. Şenol Güneş 46’da Rashica’yı, 65’te Onur ve Muleka’yı alıyor oyuna. Ne var ki gidişat değişmiyor; Adana Demirspor 4. golü de buluyor. Aboubakar’ın ve son dakikada Rashica’nın golleri geliyor ama hiçbir işe yaramıyor.      

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