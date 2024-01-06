Bu son olsun

06 Ocak 2024 Cumartesi

Tribünler oldukça boş ve heyecansız. Belli ki taraftarın Beşiktaş’tan beklentisi kalmamış. Şenol Güneş’in gelmesiyle başlayan 180 derece geriye dönüşün kaçınılmaz sonucu bu. O yüzden Kasımpaşa karşısına çıkan Beşiktaş ilk 11’i için söylenecek fazla bir şey yok. Yeni yönetimin de ne yapacağı konusunda pek hazırlıklı olmadığı belli. Ve bu koşullarda ben ilk 11’de daha fazla genç oyuncunun olmasını beklerdim. Neyse ki takımın başında alt yapıdan gelme, 100. yıl kadrosunda da olan Serdar Topraktepe var. Umarım bundan sonra Kartal yeni hocasıyla toparlanır, olumlu bir yönelime kavuşur. Maça gelince; ilk dakikalar Kasımpaşa’nın baskısıyla başlıyor. Beşiktaş orta sahası kopuk ve dirençsiz. Necip ön liberoda, Aytuğ da stoperde başlayabilirdi belki. Top çoğunlukla 22 oyuncunun ayağında yavaş yavaş dolaşıp duruyor. İlk kez 34’de Mert topu uzaklaştırırken zorlanıyor. Ama 42’de bunu başaramıyor: 0-1. Genç yetenek Semih ise 45+2’de attığı golle skoru 1-1 yapıyor, takımını ümitlendiriyor. 60’da Cenk ve Ghezzal oyuna girince 4 forvete dönüyor Kartal. Ama oyunu değişmiyor. Buna karşın bu temposuz oyunda Paşa yine Da Costa’nın attığı gollerle skoru 83’te 1-3 yapıyor. Amaçsız kalan ve kadrosu zayıflayan Beşiktaş için umarım bu son maç olur.