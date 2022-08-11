Dakika bir

11 Ağustos 2022 Perşembe

Sezonun ilk haftasının ardından en rahat galibiyet alan ve daha hazır gözüken takımların başında Alanya ile Başakşehir geliyor. Nedeni de açık; ilk 11’lerinde Başakşehir 2, Alanyaspor ise 1 yeni oyuncu kullandı. Buna karşın çok transfer yapanlar istedikleri oyunu oynayamadı. İlk 11’de ne kadar çok yeni oyuncu varsa o kadar zorlandılar. İşte Ümraniye karşısında uzatmalarda attığı golle ancak beraberliği yakalayabilen F.Bahçe. Transferleri hâlâ uçakta olan G.Saray da pekâlâ puan kaybıyla kapatabilirdi haftayı. Tahtası kapalı olduğu için transfer yapamayan Kayseri’nin ise Beşiktaş’ı nasıl zorladığını gördük.

BAĞLANTI, UYUM, TEMPO

Beşiktaş, Kayseri karşısında çok sıkıntı çekti. Galip geldi fakat mağlup da olabilirdi. Çünkü net pozisyonlar yakalamakta zorlandı. Bunun temel nedeni takımın bağlantılarının henüz kurulamamış olması. Hep dediğimiz gibi futbol zaten bir bağlantılar oyunu. Üstelik bunu yüksek tempoda yapmak gerek. Ayrıca Beşiktaş takımının bazı bölgeleri hâlâ eksik. Birlikte uzun süre oynamamış olmanın yanı sıra oyuncu niteliği de bağlantı meselesinde önemli. Düşünün ayağının tozuyla kendini sahada buluyor Masuaku. Bırakın arkadaşlarıyla uyumu onları sahada ayırt etmesi bile mucizeyken. Orta alana ve stopere de takviyenin şart olduğu çıktı ortaya. Yani planlı giden Beşiktaş’ta bile, biraz da yabancı kuralı yüzünden uyum ve bağlantı sorununun çözümü zaman alacak.

İSTATİSTİKLERE GÖRE

Tüm bunlara karşın ilk haftanın istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş’ın en çok rakip alanda topla oynayan ve kilit pas atan, rakip kaleye en çok şut atan takım olduğunu da görüyoruz. Kesinlikle bu sıkı bir çalışmanın ürünü. Zaten uzatmalarda atılan gol de oyuncuların bitmeyen enerjileri de bunu kanıtlıyor. Bunlar hoş şeyler fakat eksiklerin üstünü örtmüyor.

HAKEMLERİMİZ

Ayrıca bizim büyük bir hakem sorunumuz var. Her şeye düdük çalan, presi faul sanan hakemlerle nasıl korakor mücadele yapılabilecek? Ya VAR’ın ve sahadaki hakemin bir maç içinde bile standart tutturamamasına ne demeli? Biz yeni TFF ile işlerin düzelmesini beklerken ilk hafta değişik bir şey göremedik. Eğer geçen sezonki gibi bariz hakem hataları sezonu yönlendirecekse kimse futbola yatırım falan yapmasın çabalamasın. Oysa işini düzgün yapmaktan ve vicdanı rahat yaşamaktan daha güzel bir şey var mı bu dünyada?