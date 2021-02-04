04 Şubat 2021 Perşembe

Sergen Yalçın kanatlardan daha hızlı inebilmek için Ghezzal’ın yerine N’Koudou ile başlamış. Kapanan savunmalara karşı hız faktörünün önemini düşünmüş. Çünkü adam eksiltmek ve hamle üstünlüğünü almak rakip savunmayı hazırlıksız yakalamak için önemli. Zaten Ersun Yanal’ın takımı da Beşiktaş’ın zaaflarını düşünüp oyunu özellikle orta alanda yavaşlatmaya çalışıyor. İlk 20 dakika sonra Beşiktaş ağırlığını koyuyor ve oyunu daha çok Antalya tarafında yığıyor.

Ne var ki yeterince tempo yok. Ve top yeterince hızlı değil. Yine de Adem ve Larin’le net 2 pozisyon yakalıyor Kartal. Hele Larin kalecisiz kaleye topu gönderemiyor. Buna karşın Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan Antalya ilk kez ceza sahasında topla buluşuyor; ilk şutunu atıyor ve maçın ilk golü geliyor. Futbolun cilvesi bu. İkinci yarıda Beşiktaş’ın yapması gereken 1. yarıda yapamadığını yapmak; oyunu hızlandırmak. Antalya ise 1-0’ın avantajıyla psikolojik olarak rahat. Zaman onların lehine işliyor.

TEKNİK OYUNCULAR

Sergen Yalçın 59’da Oğuzhan’ı, Ghezzal’ı, Mensah’ı alıyor oyuna. Atiba, Adem ve N’Koudou çıkıyor. Kapanan savunmalara karşı hızlanamıyorsanız teknik oyuncularınıza bel bağlamak zorundasınız. Tatlı sert fauller Antalya’yı 10 kişi bıraktığında dakika 69. Hâlâ durumu düzeltmek için zamanı var Beşiktaş için. Siyah-Beyazlılar Vida’nın kafasıyla golüyle skor eşitliyor. Hakem fauller konusunda biraz sıkıntılı. Oğuzhan’ın ceza alanı çaprazında biçilmesine ne kartı faul bile vermiyor. Son dakikalarda Beşiktaş 2. gol için baskısını artırıyor. Larin’in bir şutu direkten dönüyor. Bu arada kaleci Boffin iyi bir gününde. Ayrıca Antalya’nın golünü atan 19 yaşındaki Gökdeniz de sezonun en iyi maçını oynuyor. Sonuçta Beşiktaş şampiyonluk yolunda Trabzon’dan sonra Antalya’dan da aldığı darbelerle liderlikten oluyor. Şanssızlık da var ama işi şansa bırakmamanın da bir takım yolları olmalı. Bulunmalı.