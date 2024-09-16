Fırsat kaçırdı
Trabzon’da tribünlerde yalnızca ev sahibinin taraftarları var. Çünkü asayişi sağlamak yerine rakip taraftarları tribüne almamak kolayımıza geliyor. Maç Trabzon’un oyun kurmayı engelleyen faulleriyle başlıyor. Seyircisinin de desteğiyle sertlik adeta normalleştirilmeye çalışılıyor. İlk on dakikada böyle tam 5 faul var.
Tam bu böyle gitmez derken 13’te Visca, VAR uyarısıyla kırmızı kart görüyor. Trabzon’un tansiyonu yükselterek rakibi bozma taktiğinin sonucu bu. Ama 10 kişilik Trabzon 17’de duran toptan Okay’la golü buluyor. Ardından savunmaya çekiliyor, Beşiktaş da rakip alana yerleşiyor. Beşiktaş’ta sol kanatta etkisiz Mario sol içe, Rashica sağa çekiliyor ve Svensson rahatlıyor; hatta örgü paslarla asist yapıyor Fernandes’e.
Beşiktaş Mario-Rafa-Gedson “Portekiz hattı”yla sanki üç 10 numara ile oynuyor artık. Ardından gelen 2 net pozisyonu Uğurcan kurtarınca devre 1-1 kapanıyor. Siyah-Beyazlılar 2. yarıya bıraktığı yerden devam ediyor. Sürekli Trabzon defansında boşluk arıyor. Rafa’nın harika topuk şutunu Uğurcan da harika kurtarıyor.
Gelişi güzel ortalardan da sonuç çıkmıyor. Immobile de durağan. 67’de oyuna giren Semih’in çabası yetmiyor. Sonuçta Beşiktaş, 10 kişi kalmış rakibine karşı topla yüzde 75 oranında oynamasına rağmen 2. golü bulamıyor ve büyük bir fırsatı kaçırıyor. Bu da Gio Hoca’nın çözmesi gereken bir sorun.
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