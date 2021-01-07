Hakkıyla lider

07 Ocak 2021 Perşembe

Rize önde basarak başlıyor oyuna. Ve Beşiktaş’ı çıkartmıyor ilk dakikalarda. Kale önüne dizilip topu rakibe veren ve ancak kontra atak arayan takımlardan sonra Rize’nin bu yaptığı takdire şayan. Ama Beşiktaş da önde basınca bu baskıyı kırma konusunda eksikler. Siyah-Beyazlılarda bu maç için ilginç olan ilk on birin vaz geçilmezi Atiba’nın olmaması. Buna karşın hücumda etkili Aboubakar’ın takıma dönmesi ve bir türlü ilk on birde göremediğimiz Oğuzhan’ın formayı kapması. Altyapıdan üç isim ve çok genç yaşta kulübe gelen Ozzi Beşiktaş’ın yerli oyuncuları.

OĞUZHAN KAZANCI

Evet, Atiba’nın olmaması bir eksiklik ama Oğuzhan’ın yetenekleri düşünüldüğünde takımı için büyük kazanç. Ozzi taktik icabı top rakipteyken orta alanda, top Beşiktaş’ a geçince sağ açığa kayıyor.

Daha maçın başında Aboubakar’a verdiği pas gol olmuyor fakat 2. pası Larin es geçmiyor ve golü erken buluyor Kara Kartal. Ardından yine Larin topu iyi takip etmesinin mükafatını görüyor ve skor 2-0 oluyor. Ama Rize topu da maçı da bırakmıyor. Zaten Beşiktaş’ın rakibine göre daha az topa sahip olduğu ender maçlardan biri bu.

BASKI YERKEN GOL ATTI

Topu değerli kullanıyor Kartal: Necip’e yakın oynayan Josef topu kesiyor, Oğuzhan’ın yönetiminde Aboubakar üzerinden dikine çıkıyorlar. Yine bu düzen içinde Aboubakar’ın getirdiği topa Oğuzhan hocası Sergen’in vuruşlarını hatırlatan harika bir şutla 3. golü buluyor. Son 20- 25 dakikada Beşiktaş baskı yiyor rakibinden. Ama bu dakikalarda bile ardı ardına goller bulan yine Siyah-Beyazlılar oluyor. Larin’den 2 gol ve ardından Hasic’in kendine özgü direkkıran şutuyla Kartal galibiyetini 6 golle alıyor. Yüzde 42 topa sahip olarak oynayan Beşiktaş özellikle ilk 60 dakikada en güzel en olgun futboluyla göz dolduruyor.