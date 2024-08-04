Kupanın süperi
Nihayet bir Süper Kupa maçı izleyebilecektik. Daha maça ısınamadan Beşiktaş 21. saniyede golü buluyor Immobile ile. Golde Nelsson’un hatası büyük. Futbol kalitesi beklenenin altında. Sıcak hava ve kötü zemin de bunda etkili. G.Saray 34’te ceza sahasında ilk etkili pozisyonunu yakalıyor. Beşiktaş daha organize, daha atak. Savunmayı ileride kurmuş, ileride baskı yapıyor, bu iyi bir şey ama geriye atılan toplar için hızla savunmaya dönebilecek oyuncu gerek. 42’de Kerem sarı kart görüyor ama daha önce de sarı kartlık pozisyonu var. G.Saray 2. yarıya Batshuayi ve Barış’ı alarak başlıyor. Oyun canlanıyor ama G.Saray orta alanının zayıflaması Beşiktaş’a yarıyor. 53’te 2. gol de geliyor; akıllı bir akının ardından, Svensson’un ayağından. 81’de gelen penaltıyı Immobile kullanıyor skoru 3-0’a getiriyor ve adeta maçı bitiriyor. Uzatmalarda R.Silva ve Mustafa ile gelen goller ise işin cilası. Zaten bu yeni Beşiktaş defansta iyi alan kapatıyor, forvette de etkili. Savunmada 4-5-1, hücumda Masuaku’yu ileri atıp 3-4-3’e dönen sistem işliyor. Sonuçta Kartal tarihi fark ve üstün bir futbolla Süper Kupa’yı alıyor, moral ve özgüven kazanıyor. Cim-Bom’da ise soru işaretleri çok.
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