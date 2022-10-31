Skor güzel ama
Ümraniye maçı Şenol Güneş için uygun bir başlangıç. İlk dokunuş olarak hoca Ersin ve N’Koudou’yu kesti. İleride Weghorst’un yanına Cenk geldi. Beşiktaş ve Ümraniye açık oynuyor. Hatta topa uzun süre hâkim olan taraf Ümraniye. Zaten Beşiktaş 2. golünü Ümraniye’nin atağında kapılan topla buluyor. Siyah-Beyazlıların ilk golü penaltıdan geliyor ama VAR uyarısıyla. Ama aynı VAR, 14’te Geraldo’nun Dele’ye yaptığı net kırmızı kartlık hareketi es geçiyor. Kartal rakibine karşı yine uzun toplarla gidiyor. Eğer topu karşı kaleye götürüp alan buluyorsan fazla pasa ne gerek var ki? Beşiktaş ilk yarının sonlarında Ümraniye’nin golüne engel olamayınca rakibi maça ortak ediyor.
2. yarıya Beşiktaş başka türlü bir 4-3-3’le hızlı ve golle başlıyor. Fark hemen 2’ye çıkıyor. Fakat Ümraniye kanattan hızlı gelerek farkı yine 1’e indiriyor. Çünkü Josef geriye gömülünce içeride kalan Salih ve Gedson kanatları kapatamıyor. Ama Redmond’un asistiyle Cenk skoru 4-2’ye getirerek takımını rahatlatıyor. Ve Weghorst skoru belirliyor: 5-2. Skor güzel ama sahada hâlâ Ismael’in oyun anlayışı var. Güneş bu oyunu yerleştirmeli. Çünkü G.Saray maçı ilk ciddi sınav olacak.
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