16 Mayıs 2021 Pazar

Sonunda oldu, her şeye karşı oldu. Kırk maç oynanan bir sezonda oldu. Tartışmalı VAR kararlarıyla verilmeyen penaltılara rağmen oldu.

Kolay gösterilen kartlara rağmen oldu.

Ahlaksız gündeme karşı oldu. Yaratılmak istenen yılgınlığa rağmen oldu.

Sergen Yalçın’ın zekasıyla oldu.

40 maçlık maratonda en iyi futbolu oynayarak oldu. Çirkefleşmeden oldu.

Saha dışı oyunlara başvurmadan oldu.

Sakatıyla yedeğiyle oynayanı oynamayanıyla bu alçak gönüllü kadronun takım gibi kenetlenmesiyle oldu.

Son maçta Beşiktaş zorlansa da uzun süre bu son maçın skoru 1-1’de kalsa da olgun oynadı, aklını kullandı.

İnancını hiç kaybetmediği için oldu.

Skordan başka hiç bir şeyin önemi yoktu bu son maçta.

Sonunda işi strese soksa da isteği oldu.

Evet zor oldu.

Emekle oldu, çalışarak oldu.

Sonunda şampiyonluk onu en çok hak edenin oldu.

Kısacası, şerefiyle oldu, hakkıyla oldu….

Çok da güzel oldu.

Böylece sadece futbol ve spor kesiminde değil bütün ülkede çalışanın da kazanabileceği konusunda Beşiktaş yine umut oldu.