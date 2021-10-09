Tek eksik üç puan

09 Ekim 2021 Cumartesi

Çok mühim bir maç. Ya gruptan çıkabilme yolunda ümitlerimizi güçlendireceğiz ya da işimizi bayağı bir zorlaştıracağız. Neyse ki rakip Norveç’in önemli oyuncuları sakat. Fırsat bu fırsat iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz bu karşılaşmadan. Ve yeni teknik direktörümüz Kuntz da ilk sınavına çıkacak bu vesileyle. Oyuna gayet dinamik başlıyoruz. Orta alan güçlü, kanatlara açılan toplarla da etkili hücum yapıyoruz. Zaten golü de çabuk buluyoruz; Cengiz üstün becerisiyle topu ceza alanına sokuyor, Kerem de fırsatçılığını konuşturuyor. Ama ileride iyi basamıyoruz ve top rakibe geçtiğinde on sekize gömülüyoruz. Bu da rakibin ceza alanı kenarlarına çabuk inmesine, kolay pozisyon bulmasına yol açıyor.

İKİNCİ GOLÜ ARARKEN

Norveç zaten eksik oyuncuları olsa da oyun düzenlerini bozmayan bir takım. Bu arada bir topları da direkten dönüyor. Biz de boş durmuyoruz, her hızlı paslarla ilerlediğimizde kendimizi rakip ceza alanında buluyoruz. İkinci golü arıyoruz. Ne var ki maçın 2. golü bize değil Norveç’e nasip oluyor. Onlara ceza alanımızda o kadar rahat topa vurduruyoruz ki. İlk yarıyı bu yüzden 1-1’lik skorla kapatıyoruz. İkinci yarıya daha da etkili başlıyoruz. Sanki final maçı oynarcasına hırsla saldırıyoruz. Cengiz sağdan rüzgâr gibi iniyor, Burak vuruyor, Hakan oyunun yönünü değiştirip rakibi şaşırtıyor fakat tüm bunlar 2. golü getirmiyor bir türlü. Kuntz; Berkan, Yusuf ile Taylan’ı da oyuna alarak takımın dinamizmini artırmak ve gol eksikliğine çözüm bulmak istiyor. Ama olmuyor. Galibiyet getirecek golü bulamıyoruz. Sonuçta çok koşmamıza, çok çabalamamıza rağmen takım savunmasındaki yetersizlikle üç puanı alamıyoruz.