Doğum sonrası aileye nasıl destek oluruz?

01 Ekim 2024 Salı

Doğum yapmak üzeresiniz veya yaptınız. Belki ilk doğum, ilk heyecan, belki de ikinci. Eşiniz dostunuz arıyor, mesaj atıyor. “Bir ihtiyacın olursa söyle.” Seviniyorsunuz! Bunu duymak bile güzel ama ihtiyacım ne olabilir ki? Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Aslında keşke biri bilse ve bana yardım etse. Merak etme hallederiz dese. Ay ne iyi olurdu öyle değil mi? Ya da tam tersi o kadar çok araştırdınız, sordunuz, hazırlandınız ki, neler lazım biliyorsunuz ama hangi birini söyleyeceksiniz? Sen şunu yap, bunu hallet demek yerine hepsini kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Yetişirim hallederim diyorsunuz... Ama doğum sonrası aynada kendinize baktığınızda, aklınızda eksikler, yetişmeyenler, istediğinizi yapabildiğiniz başlıklar ve en güzeli de hiç tahmin etmediğiniz, yolda sizi karşılayan sürprizler… Hayat! Evet... Herkesin doğum hikâyesi bambaşka ama yaşadığımız ortak anılar var. İnsan nasıl yardım edeceğini de nasıl yardım isteyeceğini de bilemiyormuş. Ben ilk anneliğimden sonra doğum yapan arkadaşıma, danışanıma, eşime, dostuma daha farklı yaklaştım. Ona biraz eşlik etmek, o söylemeden gidip yardım etmek ne kadar önemliymiş biliyordum.

HOŞGELDİN BEBEK!

Doğum sonrası kucağınızda minicik bir bebek... Ne tatlı... Ne güzel... Dünyanın en güzel duygusu. Bir yandan mutluluktan uçuyorsunuz bir yandan da yönetemediğiniz kaygılar var... Oradan biri kafasını uzatmış o meşhur soruyu soruyor. “Emiyor mu?”Anne sütü geldi mi, yetti mi? Sevgili aileler... Sevgili anne! Sütü gelir, yeter ve emin ol en güzeli senin onun için verdiğin 1 damla anne sütüdür. Bazen bunu abartı bulanlar var ama aksini iddia edemiyorlar. Çünkü bilimsel bir gerçek var ortada. Bir bebek için en güzel, en sağlıklı, en kolay, sıcaklığı, içeriği ile en uygun olan ve bebeği koruyacak ve büyümesini sağlayacak tüm besin öğelerini içeren tek besin anne sütüdür. Üstelik bedava! Ama eğer anne stres olursa, zor bir doğum geçirirse, etrafında onu zora sokacak insanlar var ise süt vermekte zorlanabilir... Stres bu durumu etkiler. Bu sebeple doğum yapan bir annenin bebeği ile buluşması, başbaşa olabilmesi, ten teması, annenin rahat olması bebeğe süt vermesini olumlu etkiler. Elbette bazı özel durumlarda, sağlık problemleri, doğumda olan özel ve ani durumlar, anne bebeğin geç kavuşması, ya da annenin bir sağlık problemi yaşaması sebebi ile süt azalabilir, olmayabilir. Bebek anne sütü alamayabilir. Böyle durumlarda çocuk doktoru en doğru kararı verip bebeğin uygun bir mama ile beslenmesini sağlayacaktır. Ama bunlar özel ve nadir durumlar. Herşey yolundayken, normal veya sezeryan doğumda, sütünüz doğal olarak gelir... Lütfen buna inanın. İnanın ve vazgeçmeyin.

Anneyi rahatlatmak deyince, bir beslenme uzmanı olarak demek isterim ki, lütfen bebeğe bakarken annenin beslenmesini, suyunu, vitaminlerini, ihtiyaçlarını unutmayın. Tabii ki sadece besinler değil, uyku, dinlenme, duygular, minicik mutlu edecek destekler anneye çok ama çok iyi gelecektir. Eğer anne istiyor ise biraz yanına gitmek, müsaitse ve kabul ederse bebeğe biraz eşlik edip annenin en azından bir duş almasını sağlamak o kadar iyi hissettiriyor ki. O emzirirken, babanın veya yanında kim var ise anneye su vermesi, emzirme sonrasında kuruyemişler ile desteklemesi o kadar önemli ki! Özellikle uykusuz geceler, bebeğin yanından ayrılamama, ilk günlerde bazı bebeklerin memeden ayrılmak istememesi anneyi halsiz ve güçsüz bırakabilir. Bu durumda annenin aç olduğunu iyi bir kaloriye ihtiyacı olduğunu unutmayın.

BEN SENİN YANINDAYIM

Yıllardır doğum yapan ailelere destek olmak amacıyla bir eğitim düzenliyoruz. Rehber aile eğitimi 1-7 Ekim Emzirme Haftası'na özel ücretsiz yapılacak. Siz de kayıt olup katılabilir, uzmanlardan bilgileri dinleyebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. 6 yıldır devam eden eğitimlerde yine bu yıl ailelere ''ben senin yanındayım'' diyoruz.

5 EKİM ANNE OLDUM BEN WEBINAR PROGRAMI