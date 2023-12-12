“Halsizlik” kronikleşti mi?

12 Aralık 2023 Salı

Her zaman halsizlik, yorgunluk şikâyetleri duyardım. Birçok hastalığın veya sağlık problemlerinin sonucu olarak halsizlik karşımıza çıkabilir. Ama acaba son yıllarda benim mi dikkatimi daha çok çekiyor? Yoksa pandemi sonrası halsizlik kronik hale mi geldi? Başvuran danışanların çok büyük kısmında gerçekten halsizlik, yorgunluk, depresif mod, bıkkınlık gibi şikâyetler duyuyorum. Açıkça söylemem gerekirse ben de dönem dönem böyle hissediyorum. Hepimiz hissedebiliriz ama bu artık kronik hale geldiyse, sürekli böyleyseniz aman dikkat. Hayat kalitemizi düşüren bu durum için bugün biraz düşünelim.

Halsiz hissetmenizin birçok sebebi olabilir. En çok hangi durumlar sizi etkiler, sizlerle paylaşayım ki kendi kendimize bir durum değerlendirmesi yapmış olalım. Eğer bu sorulara, ''Evet bende bunlar olabilir'' diyorsanız, belki bir uzman kontrolüne başvurmalısınız.

Halsiz hissetmenizi sağlayacak 10 sebep;

1. Uzun süre aç kalmak, öğün atlamak

Düzenli beslenme sizi gün içinde ayakta tutar, enerjiyi düzenli ve dengeli almak önemlidir. Düzensiz besliyorsanız, öğün atlıyorsanız, vücudunuza ihtiyacı olanı eksik veriyorsanız bu durum sizi yorgun düşürebilir. Önce beslenmenizde eksikler var mı kontrol edin. Uzun süre aç kalıp bir anda fazla yemek de dengesiz beslendiğinizi gösterir.

2. Eksik beslenmek, çok düşük kalorili diyet yapmak

Diyet yapmak, zayıflamak, fit olmak istiyorsunuz. Bunun için aç kalmanıza gerek yok. İyi beslenerek, hayatınızı düzene sokarak bunu başarabilirsiniz. Ama bazen hızlı sonuçlar görmek için çok düşük kalorili diyetler uygulanıyor. Bu durumda kan şekerinizi kontrol etmek zordur. Halsizlik, yorgunluk yaşıyorsanız uyguladığınız diyet listesini tekrar kontrol edin.

3. Az su içmek

Susuzluk en büyük sebeplerden biri. Kadınlar için ortalama 2 lt, erkekler için 3 lt su tüketimi olmalı. Kişiye göre, yaptığı işe göre bu rakamlar değişebilir. Eğer çok terliyorsanız günde 1-2 adet sodyum oranı düşük (Na = Sodyum) maden suyu içebilirsiniz. Su tek başına yeterli değildir. Mineralleri de yerine koymak gerekir.

4. Vitamin, mineral eksiklikleri

Aslında yukarıda yazdıklarımı yapıyorsanız, yani eksik besleniyor veya düşük kalorili diyetler ile hızlı zayıflamaya çalışıyorsanız o zaman vitamin ve mineral eksikliği oluşabilir. İyi beslenen kişilerde de bazen miktarlar yetmiyor olabilir. Ya da sizde emilim düşük olabilir. Vitamin ve mineral eksikliğinde ciddi bir halsizlik problemi yaşanır. Özellikle D vitamini, B vitaminleri ve demirinize baktırmanızı öneririm.

5. Az uyku, düzensiz uyku

Uyku... En güze tamir, dinlenme ve iyileşme yeridir. Uyku kaliteniz bozuk ise sık sık uyanıyorsanız, çok geç uyuyor, az uyuyor ve hatta uyuyamıyorsanız! İşte o zaman bu halsizlik ile baş etmek gerçekten zor.

6. Alkol tüketimi

Alkol sonrası kan şekerinin hızlı düşmesi ve fazla su atımı ile mineral kaybı oluşur. Bu da halsizliğe sebep olabilir.

7. Aşırı spor

İyi görünmek istediğinizi biliyorum ama bazen yüklenmek iyi gelmez. Aşırı spor sizi yorabilir. Farklı sağlık problemlerine de sebep olabilir. Tıpkı beslenmede olduğu gibi, sporda da yeterli ve dengeli olması önemlidir.

8. Hareketsiz yaşam

En büyük düşmanımız diyebilirim. Sadece halsizlik değil, birçok hastalığın sebebi hareketsiz yaşam. Kaç adım olur ise olsun, yeter ki adım atın. Evde, sokakta hiç farketmez. Uzun süre hareketsiz kalmayın.

9. Tiroid hastalığı (hipotiroid, haşimato), Şeker hastalığı (diyabet), ddüşük tansiyon

Bazı hastalıklar gerçekten ciddi bir halsizlik yaratabilir. Özellikle tirodi hastalıkları halsizlik şikâyetini kronik hale getirebiliyor. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon gibi problemlerde de bitkinlik yaşanıyor. Bunun için beslenmenizin bu hastalıklara uygun olup olmadığını kontrol edin.

10. Depresyon

Tüm bu saydıklarım fiziksel bulgular. Kontrol edebileceğiniz konular. Ama depresyon? Duygular? Korkular? Psikolojik rahatsızlıklar da halsizliğin başlıca sebeplerinden. Eğer bu konuda da iyi hissetmiyorsanız mutlaka bir uzman desteği almalısınız.