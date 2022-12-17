Şikâyet değil çözüm!

17 Aralık 2022 Cumartesi

Katar’da yapılan Dünya Kupası’nda bugün Fas ile Hırvatistan arasındaki üçüncülük maçının ardından yarın da Arjantin ve Fransa şampiyonluk için karşılaşacak. Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine dedikten sonra 3 elma da bizim Süper Lig’e düşsün! Trabzonspor önümüzdeki hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Karadeniz derbisinde Samsunspor’u ağırlayacak. Hafta sonu da

Fenerbahçe ile 6 puanlık bir maç oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın son açıklamalarındaki “Trabzonspor her zaman ve her koşulda yarışın içinde olacaktır” sözünden hareketle Karadeniz fırtınasının bu maçı 3 puanla geçmesi kaçınılmazdır. Galibiyet halinde Bordo-Mavililer, ilk yarı sonuna kadar kalan maçlar için hem moral hem de özgüveni beraberinde yaşayacaktır.

İlk yarı sonuna kadar 21 günde biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maç yapacak olan Trabzonspor’u zor bir süreç bekliyor. Trabzonspor, Fenerbahçe maçından 4 gün sonra Karagümrük’le İstanbul’da, yeni yılın ilk haftasında da kardeş takım Giresunspor’la evinde oynayacak. Tekrar 4 gün sonra Alanya’da ilk yarının son deplasman maçını oynayacak olan Bordo-Mavililer, 15 Ocak’ta da ilk yarının son maçı için Akyazı’da ligin güçlü ve renkli takımı Başakşehir’le karşılaşacak.

Abdullah Avcı’nın Dünya Kupası nedeniyle ligdeki arada Antalya kampı sonrası beklentilerine cevap veremeyen oyuncularına sitemi ve “Gerekirse altyapıdan oyuncu alır oynatırım” şeklinde gözdağı var. Oysa Avcı’nın elinde Visca, Bakasetas, Hamsik, Umut gibi özel ve yetenekli oyuncular bulunuyor. Trabzonspor’a gönül verenlerin teknik heyetten beklediği artık helva yapma zamanı. Abdullah Avcı’nın bu söylemleri için de sporseverler “Trabzonspor teknik direktörlük makamı şikâyet etme yeri değil çözüm üretme yeridir” diyorlar.

DENSWIL ŞOKU

Trabzonspor’da antrenmanda sakatlanan Denswil’in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Öte yandan 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Sarı-Lacivertli taraftarlar alınmayacak.