Kolay harcamayın

23 Kasım 2024 Cumartesi

Trabzonspor’da ligde işler iyi gitmezken gözler 30 Kasım-1 Aralık’ta yapılacak seçime çevrildi. Adaylığını açıklayan Necati Selvitop, yeterli sayıda imzayı toplayamadı. Bu nedenle Divan Başkanlık Kurulu, Selvitop’un başvurusunu geçersiz saydı. Bu durumda başkan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak giriyor. Aldığım bilgilere göre Doğan’ın yönetim listesine yeni isimler akıyor. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma başarısı gösteren Doğan, Trabzonspor’un istenen, beklenen ve özlenen düzeye gelmesi için hem maddi hem manevi hiçbir şeyden kaçmayacaklarını söylüyor. Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş sıkıntılı. Sporculara yakınlığıyla bilinen eğitimci Şenol Hoca, tüm çabalarına karşın futbolcuları belli bir seviyeye getiremedi. Ocak ayı transfer dönemi bekleniyor. Gidecek ve gelecek oyuncuların, geçmişten ders alarak hatasız belirlenmesine çalışılıyor. Forvet eksikliği göze batıyor. Onuachu için kesenin ağzı açılacak. Hep söylüyorum Trabzonspor zor kazanıyor kolay harcamamalı. Yeni dönemde başkan Doğan’ın ve Şenol Güneş’in omuzlarında ağır bir yük var. Camia, artık başarı istiyor.