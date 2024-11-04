Hayri Güner
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Çakır böyle istedi

04 Kasım 2024 Pazartesi

Trabzonspor baskılı başladı, net pozisyonlarını harcadı. F.Bahçe, atakları savuşturup hücuma çıkmaya başladı. Uğurcan iki kritik kurtarış yaptı. İlk yarının kırılma anı, Okay’ın net golünün hakemin hatalı kararıyla iptal edilmesiydi. Ardından Fred, F.Bahçe’yi öne geçirdi. İkinci devre verilen iki doğru penaltıyı Banza gole çevirince Trabzon 2-1 üstünlük kurdu. Ama Fırtına, yine tartışmalı hakem kararıyla Dzeko’yu unutunca önce 2-2’ye sonra 3-2’ye teslim oldu.


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