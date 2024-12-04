Artık yeter!
Trabzonspor’da olağan genel kurula tek aday giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi. Doğan, yeni yönetiminde bir ilke imza attı. Ulusal medyadan tanıdığımız Gözde Atasoy’a da listesinde yer verdi. Sicil kurulunda 5 listenin yarıştığı seçimde iki aday 558’er oy alınca, oturum başkanının, İsmail İnan ve Serdar İsaoğlu arasında çektiği kurada şans İsaoğlu’na güldü ve Trabzonspor’un yeni Sicil Kurulu Başkanı oldu.
Trabzonspor’da seçimlerde alınan sonuçlar açıklanırken, Karadeniz Fırtınası’nın sahada uğradığı haksızlıklara Alanya’da bir yenisi eklendi. Fenerbahçe maçından sonra Alanyaspor karşılaşmasında da verilen verilmeyen goller ve penaltılar hem yönetim hem de Trabzonspor sevdalılarına “Artık yeter” dedirtti. Oklar, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çevrilmiş durumda. Göreve geldiğinde hakemlerin adil olmalarıyla ilgili verdiği beyanında “Eğer maç Trabzonspor ile Diyarbakır arasında ise takdir hakkınızı Diyarbakır’dan yana kullanın” söylemi akıllara zarar bir biçimde devam ediyor. Hacıosmanoğlu’nun Diyarbakır’daki bir maçta görünmesi Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına gelmemesi de ayrı bir merak konusu. Trabzonspor’a gönül verenler diyor ki, “Kuruluşumuzdan bugüne beyaz bir sayfada futbol yaşamımıza devam ediyoruz. Bu noktada bugüne kadar hak yemediğimiz gibi hakkımızı da yedirmeyiz”. Saha sonuçlarıyla ilgili takımda sakatların durumu ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu kez de gözler ara transferde.
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