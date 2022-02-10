10 Şubat 2022 Perşembe

Yılın en kısa ayında öylesine çok sayıda gün ve hafta var ki şaşırmamak elde değil. Google’a göre, 28 günde 50 önemli gün var şubat ayında. Bunlar içinde yerel olmayan, ulusal ölçekte kutlanan anlamlı olanlar da var elbette. Bunlardan ikisi 14 Şubat Sevgililer Günü ile Dünya Öykü Günü. İkisinin de aynı günde ve uluslararası düzeyde kutlanması, çok güzel bir buluşma bence.

Bu iki günün ikisine de önem vermek gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü sevgiyle yetiştirilmeyen, sevgiye aç bir toplumda, her türlü suç işlenebilir, her türlü yanlış yapılabilir. Bunların en korkuncu kadın cinayetleridir ve son yıllarda buna doktor cinayetleri eklenmiştir.

Kadın cinayetleri bir türlü sona ermiyor. Tam tersine gittikçe artıyor. Çünkü toplumun büyük çoğunluğunun eğitimi çağdaş değil, ekonomisi bozuk, laiklik düşmanı kişilerin istismarıyla da yenik düşmüşler, yoksul ve mağdurlar.

Böyle bir ortamda eğitim görmüş bireyler yurtdışında yaşamak istiyor, gidiyorlar da. Son olarak da kamu kurumundan istifa edip özele geçen, şiddet ve ekonomik sorunlar yüzünden yurtdışına giden doktor sayısının 12-13 bin dolayında olduğu belirtiliyor. Ne yazık!

Böyle bir ortamda Sevgililer Günü’nden yararlanılarak, sevginin kuşatıcılığını, birleştiriciliğini, sevginin insancıllığı, öykünün düş gücüyle sevgiyi zenginleştirmek, sevgiliye öykü kitapları da armağan ederek, sevgiyi sanat haline getirmek gerekiyor.

Sevmenin sanat olduğunu günümüzden tam 66 yıl önce 1956 yılında yayımladığı Sevme Sanatı adlı kitabında Alman kökenli Amerikalı ünlü psikanalist, sosyolog ve filozof Erich Fromm anlatıyor. Bu kitabıyla sevmenin felsefi manifestosunu yayımlıyor. Sevmenin insancıl (humanist) bir eylem olduğunu tüm dünyaya duyuruyor...

BU GÜNLERDEN YOLA ÇIKARAK

Sevgililer Günü olsun, Dünya Öykü Günü olsun bunlar yalnızca bir gün kutlamakla geçiştirilecek günler değildir. Olsa olsa bu günler yalnızca anımsatmak içindir. Sevginin kesintisiz olması, öykü okumanın/yazmanın bilinçli bir seçimle sürdürülmesi gerekir.

Bunlar yapılırsa, birey de toplum da daha özgür ve güçlü olur.

Sevgi, aşk çağlar boyu hiç kesilmeden süregelen, bir toplumu yaşatan en önemli değerlerden biridir. Zaten eğitimin amacı bir sevgi toplumu yaratmak, sevgi ortamı içinde temel bilgileri, insan ve yurt sevgisini öğretmek değil midir? Ancak gerici siyasal iktidarlar, hem kinci ve tarikatçi öğrenci yetiştirerek, kendilerine çalışma ortamı sağlayan demokrasiyi yıkıyor hem de toplumu bölüyorlar.

Bu yüzden son aylarda ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtlarına karşı saldırıya geçme cüreti gösterdiler.

SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜM

Bunun için de doğru bir bilince kavuşmak, sevgiyi, yaşam felsefesinin içine koymak, bu amaçla okumak, insanı, toplumu iyi anlamak gerekiyor. İşte böyle davrananların çabasıyla geçen hafta sonu Samsun Atatürk Anıtı’nı yıkmaya çalışan meczuplar lanetlendi, Türkiye ayağa kalktı, Atatürk’e sahip çıkıldı, “Onur Anıtı Nöbeti” tutuldu. Hep bir ağızdan Âşık Mahsuni Şerif’in bestelediği “Sarı Saçlı Mavi Gözlüm” şarkısı söylendi:

Sana hasret sana vurgun gönlümüz Neredesin mavi gözlüm nerde Bu gemi bu Karadeniz Sarı saçlım mavi gözlüm Nerde nerde nerdesin dost

Dünya Öykü Günü’ne gelince...

Aslolan bu günü kutlamak.

Bu gün için birkaç öykü kitabı alıp okuyarak, öykücünün düş dünyasını, anlattıklarını yaşamak...

Kimi gerçekleri öykücünün gözüyle görmek.

Her köşesi sevgi ve sevgili dolu yurdumuzun öykücüleri de bu sevgiyi dilden dile gönülden gönüle aktararak, zaten tarihe edebiyata sanata not düşüyorlar; ellerine, yüreklerine sağlık!

14 Şubat Sevgililer Gününüz ve Dünya Öykü Gününüz kutlu olsun!