10 numara Arda
Sezona Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe’nin, Kasımpaşa karşısında puan kaybına tahammülü yoktu. Jesus’un öğrencileri, sahaya bu bilinçle çıktıklarını daha ilk dakikadan itibaren hissettirdi. Sarı-Lacivertlilerin hücum hattının gol iştahı yüksekti. Sürekli savunma arkasına koşu yaptılar. King’in perdeyi açan golü de bu şekilde geldi. Kasımpaşalı Hasan Emre’nin 16. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun kontrolü tamamen F.Bahçe’ye geçti. Mücadele adeta tek kale maça döndü. Sarı-Lacivertliler çok rahat alan buldu, çünkü ne savunma yapan ne de hücuma çıkabilen bir Kasımpaşa vardı. Jesus, takımın atak yönünde neler yapabileciğini bu maç biraz daha iyi gördü. Ön alan baskısı üst seviyedeydi. Valencia’nın performansını ayakta alkışlamak gerekli. Tecrübeli oyuncu, golle başladığı sezonda Kasımpaşa karşısında da fileleri havalandırmaya devam etti. King’i beğendim, çok etkiliydi. Emre Mor da öyle. Ve Arda Güler... Yine oyuna sonradan girdi ama 10 numaralı formasıyla iki gol atmayı başardı. Kuşkusuz bu maç F.Bahçe için belirleyici olmayacak ancak en azından özgüven adına yararlı bir 90 dakikaydı.
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