Aferin Altay’a

04 Ekim 2020 Pazar

Cumhuriyet spor ailesi olarak 36 yıl sonra yeniden Süper Lig’e dönen Fatih Karagümrük’e de hoş geldin diyelim. Alt liglere düşenlerin dönüşleri hiç kolay olmuyor. Vefa, İstanbulspor, Karşıyaka, Altay, Adana, Adana Demirspor belleğimde olanlardan sadece birkaçı. Kırmızı-Siyahlı ekip Süper Lig’le ilk olarak 1982-83 yılında tanışmış ancak bir yıl tutunabilmiş, sonrasında sırasıyla 2. lig, 3. lig ve amatör kümeye kadar düşmüştü. Şimdi yeniden geldi ve İstanbul takımlarının sayısını yükseltti. Güzel başlangıç yaptılar. F.Bahçe maçına kadar 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan aldılar ve bunu liderlik koltuğuna oturarak taçlandırdılar. Kısa sürede bu başarıları alkışlanır. Abdülkerim Durmaz, Oktay Derelioğlu, Serdar Topraktepe gibi Türk futboluna yıllarca hizmet vermiş isimler Karagümrük’ten yetişmedir. Kulüp başkanı Süleyman Hurma Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasında önemli pay sahibiydi. Karagümrük’ün başında genç teknik adam Şenol Can var. 37 yaşındaki teknik direktör, İstanbul ekibinin TFF 1’den Süper Lig’e yükselmesini sağladı. Özellikle futbol anlayışı ve gelişime açık yapısıyla önümüzdeki dönemde adından sıkça bahsedeceğiz diye düşünüyorum.

F.Bahçe boş durmuyor. Haftalardır transfer yazıyoruz. Sonu gelmedi bir türlü bu transferlerin. Önceki gün Senegalli Cisse katıldı kadroya. Dün Arjantinli Perotti de geldi. Fazlası zarar diyorum. Kaş yapalım derken göz çıkarılmasın. Son iki yıldır transferlerin sayısı 45’i buldu. Başarı var mı? Yok. Takıma baktığımda yaş ortalaması yüksek. Yani F.Bahçe şampiyon olmak için geleceğin değil bu sezonun takımını kurdu. Çünkü yaş ortalaması önümüzdeki yılları kaldırmaz. Bir kez daha yineleyeyim. Bu sezon şampiyonluk oldu, oldu. Olmadı ortalık toz dumana döner.

Uzun maratonda her maç zor. Yeni takımlar renk katıyor lige. Karagümrük’ün oynadığı etkili futbolu hepimiz gördük. Samatta ilk maçında iki golle tanıştı. İyi kumaş. Çok goller atar. Yine de F.Bahçe’nin en sağlam yeri savunması. Sarı-Lacivertliler her hafta üzerine koyuyor mu? Hâlâ tartışılır. Özlenen F.Bahçe zaman alacak gibi görünüyor. Biraz daha sabır gerek. Karagümrük lehine verilen iki penaltı da doğru. İkisi de Lemos’un yüzünden. Özellikle ikincisinde genç kaleci Altay Bayındır konuşturdu ellerini. Aferin sana çocuk.