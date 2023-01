Arda girince

16 Ocak 2023 Pazartesi

En son söyleyeceğimi başta ifade edeyim. Her hafta eriyen ve kredisini tüketen bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayım. Nerede o yere göğe sığdıramadığımız takım? Nerede taktikleriyle, kenardaki hırsıyla, futbolcularına yaklaşımıyla herkesin ayakta alkışladığı Jorge Jesus? G.Saray mağlubiyeti sonrası Gaziantep deplasmanında alınan 3 puan şampiyonluk yarışı için önemli ama görünenleri yazalım. Sarı-Lacivertlilerin savunması S.O.S veriyor. Gaziantep duran toplarda ve kanat organizasyonlarında etkili bir takım. Ama gördüm ki Jesus rakip analizini yine iyi yapmamış, dersine çalışmamış.

Fenerbahçe kalesi her yerden pozisyona maruz kaldı. Takım gol yemek için her şeyi yaptı. İlk yarıda Altay’ın 2 kritik kurtarışı vardı. Bir sıkıntı olduğu gerçek. Rakip becerikli olsa, Gaziantep ilk devreyi 4-1 önde bitirirdi. Sarı-Lacivertlilerin temposu, coşkusu yok. 53’te hızlı hücumda Emre Mor ve Batshuayi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü yapamadı. Belki de bu an kötü oynayan Fenerbahçe için maçın kırılma anıydı. Çünkü 2 dakika sonra Gaziantep 1-1’i buldu. Ardından Sagal kırmızı kart görünce Sarı-Lacivertliler ataklarını sıklaştırdı. Jesus nihayet Arda Güler inadını kırıp genç yeteneği 83’te oyuna aldı. Ardından takımın oyun aklı yerine geldi. Devamında da Valencia’nın golü... Galibiyet önemli ancak Fenerbahçe’deki sıkıntılar alınan 3 puanla halının altına süpürülecek tarzda değil.