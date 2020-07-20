Başakşehir ve 3 büyükler

20 Temmuz 2020 Pazartesi

Tebrikler Başakşehir, tebrikler Okan Buruk, tebrikler İrfan Saraloğlu, tebrikler futbolcular. Zoru başardınız. Bana göre hak edilen bir şampiyonluk. Başakşehir koşan, mücadeleyi seven iyi oyunculardan kurulu bir ekipti. Son 2-3 yıldır hep zirvenin içinde yer aldılar. Süper Lig’e geliş tarihleri 2014-15 sezonudur. O zamanki teknik direktörleri Cihat Arslan’dı. Peki Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe neredeler? Cemil Usta Sezonu, 3 büyüklere hiç yakışmadı. Maraton içinde Başakşehir’i tek zorlayan Trabzonspor’du. Ancak Bordo-Mavililer, bitime haftalar kala teknik direktörleri Hüseyin Çimşir’in hataları yüzünden beklenmedik puanlar kaybedip iyi başladıkları lige havlu attı. Başakşehir’in yeni adresi Şampiyonlar Ligi. Takıma takviyeler şart. Eldeki kadroları bizim ligimiz için yeterliydi ama bu arena farklı bir yer. Transferler iyi yapılmalı. Gidenler de olacak gibi. Ben derim ki gelecele ilgili Okan Hoca, dersine çalışmaya en kısa sürede başlamalı.

Vodafone’daki derbiden söz edeyim. Nerede kaldı o eski derbiler? Haftalar öncesinden kıyametler kopar, yöneticiler arasında atışmalar başlar, taraftarlar hazırlıklarını yapardı. Hani? Maç seyircisiz tamam, eğer seyircili olsaydı değişen ne olacaktı? Hepinizin havası erken söndü, güven kaybı yaşadınız, inancınızı yitirdiniz. Etkenler pek çok tabii ki de. Say say bitmez. F.Bahçe, 6 aya girildi, hâlâ emanet teknik direktörlerle yönetiliyor. Yeni yönetim, Ersun Yanal kararında yanlış tercih yaptı. Keşke Aykut Kocaman’ı alsaydınız. Eminim Aykut Hoca, bu takımı ölü toprağından çıkarır, zirveye oynatırdı. Bu benim şahsi fikrim. Herkes konuşmakta, yazmakta özgürdür. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın hamlesinde başarı sağladı. Aşı tuttu ancak bakıyorum Sergen Hoca’yı eleştiren bir kesim var. Teknik direktörlerin hemen hepsinin yazgısıdır bu. Sergen Hoca’dan gelecek için umutluyum.

Sezonun son derbisinde F.Bahçe’nin ortaya koyduğu olumlu futbola şaşırdım doğrusu. Daha önceleri neredeydiler acaba? Vedat’ın gördüğü kırmızı, VAR kararıyla geldi. Beşiktaş maçın favorisiydi. Ancak sahada F.Bahçe, favoriymiş gibi oynuyordu. Üstüne üstlük hem de 10 kişiyle. Taa ki Vida’nın 63. dakikada attığı gole kadar. Sonra Gökhan Gönül. Atamayana atarlar. 2-0 olmuş, Rodrigues giriyor. Ömer Faruk, Allahyar girse oyuna olmaz mı? Hâlâ gençlere güvensizlik hakim. Beşiktaş’ın UEFA Ligi garanti. F.Bahçe ise Avrupa arenasına bu yenilgiyle havlu attı.