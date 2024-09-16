Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bu futbol yetmez!

16 Eylül 2024 Pazartesi

Transfer dönemi bitti. Oyuncu alımında uzun zamandır F.BahçeG.Saray rekabetini görüyorduk tıpkı şampiyonluk yarışındaki gibi. Bu ikiliye Beşiktaş dahil oldu. Kartal, nokta atışı transferler yaptı. Trabzonspor, Şenol Güneş’i getirdi. Bu sezon zirve yarışı 3 büyük arasında geçecek. 

Başakşehir’i de yabana atmıyorum. Dönelim Sarı-Lacivertlilerin Kasımpaşa maçına... Ferdi Kadıoğlu’nun yerine “Onu aratmaz” denen Kostic geldi. Sırp oyuncunun transferinde pay sahibi olan Tadic, arkadaşı için “Dünyanın sayılı beklerinden” diyor. Göreceğiz, dün Oosterwolde sol bekte oynadı. Mourinho, Dzeko’yu yedek bıraktı. Bu hamle, F.Bahçe’nin hücum organizasyonunu düşürdü. Çok tempolu başlamayan maçta hakem Halil Umut Meler, 11. dakikada Sarı-Lacivertlilerin net penaltısını atladı. 

Maximin fizik olarak güçlendikçe hareketliliği artıyor. Klas çalımları sonrası şık bir plaseyle topu ağlara yolladı. Yine Maximin, 37’de Meler’in VAR’dan izleyip verdiği kararla takımına penaltı kazandırdı. Tadic skoru 2-0 yaptı ama ilk 45 dakika “F.Bahçe iyiydi” diyemem. Zaten sonlara doğru Kasımpaşa’nın baskısı vardı. İkinci yarı F.Bahçe adeta “bekleme modunda” ve pek de memnun etmeyen şekilde oynayıp 3 puana uzandı. Bu futbol haftaya G.Saray’a karşı derbide yeterli olmaz. Benden söylemesi...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bu futbol yetmez! 16 Eylül 2024
Montella yanlıştan döndü! 11 Eylül 2024
Skor güzel ama... 31 Ağustos 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Çürümüş bir topluma dönüşmemek için...
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Profesör doktor Erdoğan!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Savaşların ve yaşanmaz bir dünyanın kaynakları
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Avrupa’nın çıkmaz sokağı
Olaylar Ve Görüşler
Narin çocuk bizi terk etti... - ERENDİZ ATASÜ
Olaylar Ve Görüşler
Bir aydına ağıt... - IŞIL NEBİOĞLU
Olaylar Ve Görüşler
Hayvanları Koruma Yasası’nda değişiklik - AV. ÖNER BULUT
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Fiyaskom
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Asker
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Askeri Komite’de görüş birliği yok
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Yılmaz Güney’in bakışı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Sosyal Güvenlik Kurumu gelir testi duyurusunu neden yaptı?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Güneş mücadele getirdi
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Fırsat kaçırdı
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Bu futbol yetmez!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler