Bu futbol yetmez!

16 Eylül 2024 Pazartesi

Transfer dönemi bitti. Oyuncu alımında uzun zamandır F.BahçeG.Saray rekabetini görüyorduk tıpkı şampiyonluk yarışındaki gibi. Bu ikiliye Beşiktaş dahil oldu. Kartal, nokta atışı transferler yaptı. Trabzonspor, Şenol Güneş’i getirdi. Bu sezon zirve yarışı 3 büyük arasında geçecek.

Başakşehir’i de yabana atmıyorum. Dönelim Sarı-Lacivertlilerin Kasımpaşa maçına... Ferdi Kadıoğlu’nun yerine “Onu aratmaz” denen Kostic geldi. Sırp oyuncunun transferinde pay sahibi olan Tadic, arkadaşı için “Dünyanın sayılı beklerinden” diyor. Göreceğiz, dün Oosterwolde sol bekte oynadı. Mourinho, Dzeko’yu yedek bıraktı. Bu hamle, F.Bahçe’nin hücum organizasyonunu düşürdü. Çok tempolu başlamayan maçta hakem Halil Umut Meler, 11. dakikada Sarı-Lacivertlilerin net penaltısını atladı.

Maximin fizik olarak güçlendikçe hareketliliği artıyor. Klas çalımları sonrası şık bir plaseyle topu ağlara yolladı. Yine Maximin, 37’de Meler’in VAR’dan izleyip verdiği kararla takımına penaltı kazandırdı. Tadic skoru 2-0 yaptı ama ilk 45 dakika “F.Bahçe iyiydi” diyemem. Zaten sonlara doğru Kasımpaşa’nın baskısı vardı. İkinci yarı F.Bahçe adeta “bekleme modunda” ve pek de memnun etmeyen şekilde oynayıp 3 puana uzandı. Bu futbol haftaya G.Saray’a karşı derbide yeterli olmaz. Benden söylemesi...