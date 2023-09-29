Bu yolun sonu şampiyonluk

29 Eylül 2023 Cuma

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle futbolda oyuncu ve teknik direktör kalitesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sezon yapılan transferler, Sarı-Lacivertli takımın çehresini değiştirdi. İsmail Kartal’ın “adaletli” forma dağıtımı, her oyuncusunu hep hazırda tutması, en önemlisi camianın dinamiklerini bilmesi oynanan 13 maçta 13 galibiyet alınmasının en kritik noktası... F.Bahçe, Başakşehir mücadelesine öyle baskılı başladı ki hem oyuncuların hem tribünlerin coşkusu 20 dakikada 3 gol getirdi. Sarı-Lacivertliler, top Başakşehir’deyken presiyle rakibine ne alan bırakıyor ne de zaman tanıyor. Sahadaki 11 oyuncunun hepsi hem üst düzey bireysel performans sergiliyor hem de takım ruhunu en tepe noktaya taşıyor. Geçen sezon kimsenin yüzüne bakmadığı Oosterwolde dahi yıllardır F.Bahçe’deymiş gibi mücadele ediyor. Bu başarının mimarı İsmail Hoca’dır. Kartal, ideal kadrosunu belirledi. Üstelik bunu birçok yıldızın olduğu takımda hiçbir futbolcusunu küstürmeden, kırmadan yaptı. Oynayan, yedek kalan herkes takım için önemli bir rolü olduğunu biliyor. Şampiyonluk yolundaki en önemli püf noktası budur. 12. Adam’ın Kadıköy’de yarattığı muhteşem atmosfer, bu sezon F.Bahçe’nin mutlu sona ne kadar inandığını gösteriyor.



