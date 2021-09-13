Çok övdüm ama şimdi ayıplıyorum

13 Eylül 2021 Pazartesi

Önce 11 Mayıs gecesini anımsayalım. F.Bahçe’nin tepsiyle önüne sunulan şansı teptiği maç. Rakip Sivasspor, mücadele Kadıköy’deydi. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı kazansa kupanın bir kulpundan tutmuş olacaktı. Ama maçı 2-1 kaybetti. Futbolcular neden sorumluluk almamıştı acaba? İnsan canını dişine takar, ölümüne oynamaz mı? Milyon Avrolar alıyorsunuz? Başkan Ali Koç maç sonu “Ruhsuzlar” diye oyuncularına tepkide bulunmuştu. Koç, serzenişinde son derece haklıydı. Günlerce kaçan şampiyonluğu kabullenemedi, düşündü taşındı, takımı dağıtmakta karar kıldı. O gün bugün aradan geçen zamanda F.Bahçe’de çok şeyler değişti. Başta teknik kadro, ardından da maçta oynayan futbolcular birer birer gönderildi. Hoca, takım yenilendi, lige ve Avrupa’ya iyi başlangıç yapıldı. Vitor Pereira’yı ikinci gelişinde çok değişmiş buldum. Bu değişimi kısa sürede oyunculara yansıdı. Alınan sonuçlar ortada. Portekizli övgüyü hak ediyor. Şimdi Vitor’un elinde son transferlerle beraber geniş kadro oluştu. Bu sezon artık 7 yıllık özlem bitsin lütfen.

F.Bahçe’de tribünler dolmaya başlamış. Futbolu gördüm ki henüz istenilen seviyede değil. Mesut bana göre el freni. Osayi’nin golü güzeldi. Kaleci Altay ciddiyetsizliğiyle penaltıya sebebiyet verdi. Kaleci vezir de eder rezil de. Altay zorla gol yedi. Futbol hatalar oyunu ancak böyle hata yapılmaz. Çocuk, seni çok övdüm, bugün ayıplıyorum. Güzel futbola gölge düşürdün. Sivas F.Bahçe için başa bela. Geçen sezon şampiyonluktan etmişlerdi. Bu sezon Kadıköy’de kazanamadılar ama 1 puan alma başarısı gösterdiler.