F.Bahçe’ye ne oldu?

27 Aralık 2022 Salı

Fenerbahçe’de gündem yine transfer. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus’un gelişiyle takımı her sezon başı olduğu gibi bir kez daha sil baştan yapan Ali Koç yönetimi, Giresun ve Trabzonspor yenilgilerinden sonra yeniden arayışa geçti. Sarı-Lacivertliler sezon başı Avrupa’da ve ligde iyi bir ivme yakaladı. Taa ki Giresun maçına kadar.

Futbolda kazalar olur. Ama Trabzon maçında oyuncuların sonradan girenler dahil hiçbir varlık gösterememesi sıkıntı yaşandığını ortaya koydu. Crespo’nun anlamsız kırmızı kartı kötü oynayan F.Bahçe’nin tamamen çökmesine neden oldu. Jesus, değişimde geç kaldı. İkinci yarıya İsmail Yüksek veya Zajc’tan biriyle başlayabilirdi. Jesus, takımını Trabzon maçına iyi hazırlayamamış. Saha kenarında alışık olmadığımız bir Jesus izledim. Heyecanını yitirmiş haldeydi sanki. Önceki maçlardaki hareketliliğinden eser yoktu. Adının Brezilya Milli Takımı ile anılması aklını mı karıştırdı acaba?

Trabzon karşısında bu kadar kötü bir F.Bahçe beklemiyordum. Sarı-Lacivertlilerin uzatmalarla 100 dakika süren maçta kaleye atılan tek isabetli şutu yoktu. Trabzonspor belli ki dersine çok iyi çalışmış. F.Bahçe’ye sahanın hiçbir alanında oynama şansı bırakmadı. İrfan Can’ı göreniniz oldu mu? Emre Mor oyuna girdi 3-4 kez topla buluştu hepsini ezdi. Valencia girdi ayağına top değmedi. Batshuayi-King ikilisi sessiz kaldı. G.Saray, İstanbulspor’u yendi, liderlik haftalar sonra el değiştirdi. Bu koltuk daha çok değişir. F.Bahçe yenilmeseydi ibre her yönüyle lehine gelişecekti. Aldığı bu yenilgiyle başta Trabzon olmak üzere zirve takibindeki takımların iştahını kabarttı. Şimdi telaş olduğunu görür gibiyim.

Transfer için düğmeye basılmış. Bu biraz abartı değil mi? Hâlâ neyin transferi? F.Bahçe’nin her bölgesinde fazlasıyla oyuncusu var. Üstüne üstlük sezon başında gelenler arasında hâlâ forma giymeyen oyuncular bulunuyor. Başkan Ali Koç’a da yazık. Geldiği günden bu yana verdiği paranın haddi hesabı yok. Son çare olarak takımın başına getirdiği Jesus da ne isterse fazlasıyla yaptı. Hâlâ da yapmaya hazır. Yeter ki F.Bahçe şampiyon olsun. F.Bahçe’nin şu anki kadrosuyla bunu başaracak gücü var. Ama transfere hiç gerek yok.