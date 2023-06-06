Fenerbahçe’den tarihi fiyasko
Fenerbahçe, bir hafta önceden şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray karşısında lig ikinciliğini korumak için daha iyi bir mücadele sergilemesi beklenirken sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Ne iyi futbol, ne pozisyon ne de rakip kaleye şut var! Camia, futbolcuların prestijini kurtarmak adına bir şeyler yapmasını bekliyordu. Ancak takımın sahada adeta yürüyerek oynaması, formanın hakkını vermemeleri, taraftarın sabrını taşırdı. Derbi bitiminde soluğu Samandıra’da alan bir grup taraftar, başkan Ali Koç’u ve yönetimi istifaya davet etti. Futbolcular ıslıklandı, tesis çıkışı bazılarının araçlarına yumurta ve soğan atıldı. Fenerbahçe Ali Koç’un 5. sezonunda da hüsrana uğradı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon transfere 45 milyon Avro harcadı. Kulüp tarihinde daha önce bir sezonda hiç bu kadar para harcanmamıştı. Gelen oyuncuların büyük bölümünün kalitesi hep tartışıldı. Teknik direktör Jesus yönetiminde Fenerbahçe’nin hedefi 9 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşmaktı. Camianın büyük bölümü, futboldaki başarısızlık nedeniyle Ali Koç’a, yönetime, Jesus’a ve futbolculara tepki gösteriyor. Eleştirilerin ana noktası, Jesus’un ekibinde bir Türk isim olmaması, takım içindeki lider oyuncu eksikliği, Portekizli hocanın bazı kararlarındaki inatçılığı.
HİÇ DERBİ KAZANAMADI
Bu sezondan önce 2018-19 ve 2020-21’de de derbi galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, son beş yılda üçüncü kez Galatasaray ile Beşiktaş karşısında kazanamadı. Yine bu 5 sezon içerisinde iki rakibine karşı yıllarca üstünlük kurduğu Kadıköy’de derbi kaybeden Fenerbahçe, evindeki yenilmezlik unvanını da yitirip taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
TAMAM MI DEVAM MI?
Fenerbahçe yönetimiyle, taraftarların arası iyiden iyiye açılmış durumda. Herkesin aklında yönetimde bir kan değişikliği olur mu sorusu var. Başkan Ali Koç’un bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Camianın bir kısmı, Koç’un ısrar etmemesi görüşünde. Koç Ailesi de oğullarının artık bırakmasından yana. Fakat Ali Koç’un bırakmayı düşünmediği bilgisi var. Koç’un önceki gün gittiği bir mekânda “Yeni takım kuracağız, gelecek yıl şampiyon olacağız” demesi devam edeceği bilgisini doğruluyor.
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