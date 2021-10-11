Hakem Kurulu’nun Kocakaya takıntısı

11 Ekim 2021 Pazartesi

Futbolda hakem hataları ayyuka çıktığı gibi bir benzeri de at yarışlarında yaşanıyor. Hakem kurulu bazı jokeyleri olur olmadık kararlarla cezalandırıyor. Bu cezalar tartışılır. Tüzüğe aykırı. 14 kez kırbaç vurana bir şey yok, elinden kamçısını düşürene, “Ata çok vurdun” diyerek ceza var. Örneğin son Ankara yarışlarında Gökhan Kocakaya elinden kırbaçı düşürüyor, geri kalan bölümü atı elle teşvik ederek tamamlıyor. Sonra hakem kurulu odasına çağrılıyor. Savunması alınıyor, ceza veriliyor. Ekranlarda yarışı izleme şansı olanlar baksın. Ben izledim, anormal hiçbir şey yok. İmparator lakaplı eski jokey Süleyman Akdı da aynı görüşte. “Kocakaya ne suç işlemiş” diye soruyor. Bu, bir bezdirme, gözdağı operasyonu. Kim bilir belki Gökhan Kocakaya’nın Ankara’ya gelmesini aralarında istemeyenler vardır.

Gökhan, hipodromlarda sayılı jokeylerden birisi. Başarıları tartışılmaz. Her şeyden önce dürüst. Şimdi ikinci cezasını aldı. Hakem kuruluna diyorum ki, “Öncelikle sizler kendinize çekidüzen verin.” Çivili kamçıyla atın üzerine binen jokeylerin yarıştıkları, ne yazıktır ki sizlerin görmediğiniz günleri de iyi bilenlerdenim. Hatta yarış- severlerden biri bana o gün çivili kamçının fotoğrafını göndermiş ve gazetemde haber yapmıştım. Yüksek Komiserler Kurulu ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir an önce yaşananlara müdahale etmesini istiyorum. Şikâyetler günden güne çoğalıyor. Bir uygulama yapılıyorsa eşit uygulansın, çifte standarda son verilsin.