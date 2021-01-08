Harika gece

08 Ocak 2021 Cuma

Erol Bulut’un tercih hakkını F.Bahçe’ye kullanmasıyla Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan burada hiçbirimizin aklımızın ucundan dahi geçiremeyeceği büyük işlerin altına imzasını attı. Atan, daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapmıştı. Alanyaspor haftalarca ligin zirvesinde kaldı, bir ara her takımın yaşadığı gibi sendeledi, bu sırada eğer puan kayıpları olmasıydı bugün rakiplerinin önünde yine koltuğa oturuyor olacaktı. İnanmak başarmanın yarısıdır. Çağdaş Atan’ı alkışlıyorum. Kısa sürede zoru başardı. Yıllarca futbolun içinde kalıp çok sayıda ekibi çalıştıran, her defasında başarısız olan, küme düşüren ama yine de takım kovalamaktan geri kalmayan teknik direktörler bilirim. Zaman artık genç futbolcular gibi genç teknik direktörlerin zamanıdır. Klişe isimlerden lütfen artık kurtulalım.

Transfer dönemi başladı. F.Bahçe’de yine hummalı çalışma var. Gelenler olacağı gibi gönderilecekler de varmış. O zaman kadro bu kadar niye şişirildi? Mesut Özil’de sona gelinmiş. Visca da yine listede. Bosna Hersekli için Başakşehir'de kiralık forma giyen Deniz Türüç’ün yanı sıra Kemal Ademi ve Dirar teklifi yapılacakmış. Kadroya katmak istenen bir diğer isim ise Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu.

SİNAN’DAN JENERİKLİK GOL

Koşanın, mücadele edenin, az hata yapanın, pozisyona girip değerlendirenin kazanacağı bir maç olacaktı. Final 90 dakikası izledik sanki. Keşke futbol hep böyle oynansa, özlemişiz. Sinan jeneriklik, şapka çıkartılacak bir gol attı. Sinan Gümüş’ün F.Bahçe’deki ilk golü oluyor. Kalecilere büyük işler düştü. Thiam için şanssız geceydi. İki gol attı, ikisi de ofsayta takıldı. Marafona’nın Valencia’ya kontrolsüz girişi penaltıydı. Halil Umut Meler tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Valencia topun başına geçti, vuruşunu Marafona çıkardı. Alanya beraberlik peşinde koşarken Ozan’ın asistiyle Pelkas F.Bahçe adına 2. golü filelere gönderdi. 2-0 avantajlı skordu. Ancak Sadık’ın Babacar’a yaptığı hareket penaltıyla sonuçlanınca Alanya skoru 2-1 yaptı, maça yeniden hareketlilik geldi. Ama bu hareketlilik skor tabelasını değiştirmedi. Gecenin kazananı bu zor ve keyifli mücadelede F.Bahçe oldu.