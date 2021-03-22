Harika maçın kazananı yok

22 Mart 2021 Pazartesi

Derbilerden önce maçı yönetecek hakemi kestirmek çok kolaydı. Genellikle “Cüneyt Çakır” der çıkardık işin içinden. Bu sezon bütün hakemler kötü olunca Beşiktaş-F.Bahçe karşılaşmasını kimin yöneteceğini aramızda tartışır olduk. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Yaşar Kemal Uğurlu, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halis Özkahya’yı eledik. Kalan birkaç hakem arasında (Hüseyin Göçek, Halil Umut Meler, Suat Arslanboğa) tartışmamız devam etti. Aramızda oylama yaptık. Oylamada Meler bir adım önde çıktı. Çarşamba günü MHK, Halil Umut Meler’i açıkladı. Gerçi Meler’in de son dönemde A.Gücü-G.Saray maçındaki penaltı ve kırmızı kart kararı; VAR yardımcısı olduğu Trabzon-F.Bahçe mücadelesindeki penaltı tartışmasında orta hakemi uyarmaması tartışılmıştı. Sezon ortasını geçtik, hâlâ futboldan çok onları ve VAR sistemini konuşuyoruz. Hem MHK Başkanı, hem de kuruldakiler inatçı! Hatalardan ders almıyorlar. İşler bu kadar sıkıntılıyken, kulüplerin isyanı her geçen gün daha büyürken üst düzeyden birilerinin çıkıp uyarı yapmaması düşündürücü. Neyi bekliyorsunuz?

GECENİN KAHRAMANI ALTAY

Ezeli rakiplerin saha içi mücadeleleri her zaman farklı olmuştur. Diğer oynadıkları maçlara hiç benzemez. Kazanan camiasıyla coşar, bayramı yaşar. Kaybedeni hüzün sarar, suratlar düşer, ağızlar kapanır. Dün yine böyle maçlardan birisiydi. Saracoğlu’ndaki randevuda Beşiktaş F.Bahçe’ye karşı 15 yıl sonra 4-3 kazanmıştı. F.Bahçe’yi bu sezon evinde yenen yenene. Bir zamanların dillerden düşmeyen “Burası Kadıköy buradan çıkış yok” sloganı artık yok. Büyük düello futboluyla doyurdu, keyif aldım. Top iki kale arasında gitti geldi, herkes koştu, mücadele etti. Formasını terletmeyeni görmedim. İlk bölümde Ersin 1, Altay 3 gole izin vermedi. F.Bahçe Altay’a çok şey borçlu. Milli Takıma çağrılması emeğinin karşılığı. F.Bahçe’nin önümüzdeki sezon ilk yapması gereken bir santrfor alması. Muriç kalsaydı işler farklı olurdu. Maçlar seyircili olsun diyorum ama yükselen vakalar ürkütüyor. Seyircisiz gitsin bu sezon. Vida attı Beşiktaş öne geçti. Hırvat’ın ileri çıkıp kaydettiği 4. golü oluyor. Erol Bulut’tan her zamanki gibi klasik değişiklikler gördüm. Ozan Tufan’dan harika bir gol izledik. F.Bahçe için hayat öpücüğüydü. Ah Erol Hocam, şu Ozan’ı haftalardır kulübede nasıl tuttun? Derbide kazanan çıkmadı. Bu maç da kolay kolay unutulmayacaktır. Beraberlik elbette Beşiktaş’a yarıyor. Sarı-Lacivertlilerin de umutları henüz tükenmiş değil.