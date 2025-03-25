Hedef Dünya Kupası
A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısındaki iki maçı da kazanarak UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselirken bu önemli sıçrayışın perde arkasında “takım ruhu” yatıyor. Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, Euro 2024’te kadro tercihleri nedeniyle çok eleştirilmesine rağmen sorumluluğu hep üzerine aldı, oyuncularına desteği bırakmadı. Futbolcular, her Milli Takım kampına adeta koşarak geldi. Genç jenerasyon, başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere tecrübeli isimlerle iyi bir kimya tutturdu. Türkiye, Euro 2024’teki şanssız vedanın ardından UEFA Uluslar Ligi’nde iyi başlayıp sonundaki ağır Karadağ yenilgisiyle liderliği kaybetse de hemen toparlanıp PlayOff’tan tarihinde ilk kez A Ligi’ne yükseldi.
MOTİVASYON YÜKSEK
Ay-Yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, bu başarının ardından gözünü tamamen 2026 Dünya Kupası’na çevirdi. Bu jenerasyon özellikle Milli Takım formasıyla önemli başarılar yakalamak istiyor. Bu açıdan hem UEFA Uluslar A Ligi’nde Avrupa’nın dev ülkeleriyle karşılaşmak hem de Dünya Kupası vizesi almak milli futbolcuların en önemli motivasyonu konumunda. Montella ve kurmayları bir yandan genç, yetenekli isimleri aday kadroya katmaya devam etmeyi planlarken diğer taraftan, Dünya Kupası eleme grubundaki rakiplerimiz İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan’la oynayacağımız maçların hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda.
İŞTE FİKSTÜRÜMÜZ
- 4 Eylül: Gürcistan-Türkiye
- 7 Eylül: Türkiye-İspanya
- 11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye
- 14 Ekim: Türkiye-Gürcistan
- 15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan
- 18 Kasım: İspanya-Türkiye.
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