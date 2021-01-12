İki farklı F.Bahçe

12 Ocak 2021 Salı

Süper Lig'de yarış kızışıyor. Transfer zengini F.Bahçe de zirvenin içine girdi. “F.Bahçe'nin olmadığı yerde heyecan olmaz” denir. Alanya maçı F.Bahçe için altın değerinde bir kazanım oldu. Bundan böyle kora kor daha zevkli bir zirve yarışı izleyeceğiz. Transfer dönemi başladı, 3-5 kulübün dışında aşırı bir hareketlenme yok. Nedeni yaşadıkları ekonomik kriz. Üç büyüklerde her zaman olduğu gibi yine hareketli günler, hareketli saatler yaşanıyor. F.Bahçe yine başı çekiyor. Tıpkı sezon başında olduğu gibi. Liste kabarık. Keşke bir iki isimle geçiştirseler de, gençler de oynama şansı bulsa. Mesut Özil’de pürüz kalmadı. Mesut'u tartışmaya gerek yok. O, bir dünya yıldızı, lider oyuncu. Tek ayağıyla gelse yine gündem olur. Ronaldo’yu Ronaldo yapan adamdan bahsediyoruz. Mesut Özil F.Bahçe’ye çok şey katar. Oyuncuları başka bir seviyeye çıkarır, asist de yapar gol de atar. Sadece F.Bahçe değil Türkiye için çok iyi transfer. Sponsorlar arasında yarış başlayacaktır. Bu da kulübün rahatlaması demek.

GÜÇLÜYLE GÜÇSÜZ

Erzurum-Fenerbahçe maçı güçlüyle-güçsüzün mücadelesi oldu. Erzurumspor sezon başından bu yana istikrarsız görüntü çiziyor. Bu başarısızlığın sürekli yapılan teknik direktör değişikliğiyle alakası olabilir. Sezona Mehmet Özdilek’le girmişlerdi. Şifo gitti, Hüseyin Çimşir geldi, Çimşir de olmadı. Şimdi takım Mesut Bakkal’a emanet. F.Bahçe’de Ali Koç'un göreve gelmesiyle iki yıl içinde aynı durumları yaşamış, çok sayıda teknik adam değişikliğine gitmişti. (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Zeki Göle, Tahir Karapınar)

Erzurum’da iki farklı F.Bahçe takımı izledim. İlk yarı kötü, ikinci yarıda golleriyle daha iyi bir F.Bahçe. Birinci bölümde futbolcular topa küsmüş gibiydi. F.Bahçe bir iyi bir kötü olmaz. Artık zirvenin içinde yer aldığına göre hep iyi oynamalı. Sarı-Lacivertilerin golleri sırasıyla Mert Hakan, Pelkas ve Sinan’dan geldi. Fark açılır mıydı, açılabilirdi. Zemin çok kötüydü. Sakatlıklar için bu sahalar başa bela. Nitekim Erzurumspor’un iki futbolcusu sakatlandı, oyundan çıkmak zorunda kaldı. F.Bahçe bu galibiyetle Beşiktaş’ı yakaladı, puanları eşitledi. Deplasmanlarda Fenerbahçe'nin bileği bükülmüyor. Erzurum için konuşulacak fazla bir şey yok. Mesut Bakkal da bu takımın başında zor kalacak gibi.