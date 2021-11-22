İlaç gibi 3 puan

22 Kasım 2021 Pazartesi

Milli mesai sonrası G.Saray-F.Bahçe derbisine yoğunlaştık. Meslekte 35. yılımdayım, izlediğim derbi o kadar fazla ki sayısını anımsamıyorum. Derbilerin heyecanı başka. Teknik adamlar, futbolcular bu maçlara diğerlerine göre farklı hazırlanır. Ülkenin gözü kulağı bu karşılaşmadadır, hayat durur. Yine öyle oldu. Seyirci yasağı kalkınca Nef Stadı 50 binleri gördü. Futbol seyirciyle güzel ancak koronavirüsten kurtulamadığımız, vefatların arttığı şu günlerde insanları aşı yaptırsalar dahi iç içe oturtmak sakıncalı. Keşke yarı yarıya devam etseydi. Maçtan önce G.Saray favori gösteriliyordu. Çünkü Sarı-Kırmızılıların, ezeli rakibine göre artıları fazlaydı. Kadro zenginliği, takımın sahadaki enerjisi, gençlerin istikrarı, kazandığı maç sayısı vs.

Sıraladığım bu faktörlerin hiçbirini F.Bahçe tarafında ilk 5-6 hafta dışında göremedim. Son 4 maçta aldığı 3 yenilgi, 1 beraberlik her şeyi özetliyordu. Derbi için “Çıkış maçımız olacak” denildi. Çıkış mı, yoksa kaos mu yaşanacaktı bunu görmek için koltuğuma geçtim. G.Saray-F.Bahçe maçları dünya derbileri arasında gösterilir. Oysa bu bir Türk derbisi. Çünkü bizim derbilerimiz futbol olarak insanları doyurmuyor. İki taraf hücum oyununu tercih etti. G.Saray’ın gençleri harika. F.Bahçe’de gençleri arar olduk. Kerem büyük yıldız olacak. Halil de ikinci yıldız adayı. Sarı-Lacivertli cephede Szalai’siz başlamak hataydı. İrfan Can çok çalıştı. Mesut’un golüne sözüm yok ama futboluna hâlâ var.

KURTARICI MİN VE BERKE

Min-jae çok kritik müdahaleler, kaleci Berke ilk derbisinde hayati kurtarışlar yaptı. Saha içindeki gerginlikler derbiye yakışmadı, keşke olmasaydı. Bunu maçın tansiyonuna veriyorum. Ama tribünlerden atılan cisimler hiç hoş değil. Pereira, derbide uyguladığı yeni 4’lü savunma sistemine umarım devam eder. Bu değişimde başkan Ali Koç’un da rolü fazla. Tisserand 83. dakikada kırmızı gördü, ardından Diagne’nin golü VAR’dan iptal edildi. 90+4’te ise Crespo sahneye çıktı, müthiş vurdu ve direğe çarpan top ağlara gitti. F.Bahçe, ezeli rakibinin evinde hayati üç puan kazandı. Bu galibiyet, Sarı-Lacivertlilere ilaç gibi geldi desek yanlış olmaz.