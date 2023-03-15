‘İrfan beni yanılttı’
Fenerbahçe, yarın Sevilla ile çok zor bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler ilk karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Kadıköy’de hareketli günlerden biri yaşanacak. Maç biletlerinin tamamı tükendi. Umutlu olan da var, umutsuz olanlar da. Sarı-Lacivertliler kazanırsa mucize gerçekleşmiş olur aksi durumda camia gerilir. Teknik direktör Jesus, Sevilla’daki maç sonrasında hedef haline gelmişti. Portekizli hoca, İrfan Can Kahveci ısrarı nedeniyle çok eleştirildi. İrfan’da haftalardır bir düşüş var, çok yüksek bedele transfer edildi, henüz karşılığını veremedi. Jesus, İrfan üzerinden aldığı eleştirilere “Taktik idmanda çok iyiydi, bu yüzden 11’de oynattım ama sahada beni yanılttı” yanıtını verdi. Jesus rövanştan çok ümitli. Aynı duyguları futbolcuların da yaşamasını istiyor. Seyircisine güveniyor. Portekizli hoca, “Atacağımız erken gol işimizi çözer. Ne yapıp edip eleyeceğiz. Sahada çok çalışacağız. Sevilla seyircimizin baskısı karşısında panikleyecektir” yorumunu yaptı.
SEVİLLA RÖVANŞI İÇİN TARİHİ PRİM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularla beraber moral yemeği yedi. Koç, Sevilla maçı için kaybedilmiş bir şey olmadığına dikkat çekip, “Sizlere camia olarak güveniyoruz. Hepinize inancımız sonsuz” dedi. Ali Koç’un turun geçilmesi halinde tarihi bir prim vadettiği öğrenildi.
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