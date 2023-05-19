Jesus başardı!

19 Mayıs 2023 Cuma

F.Bahçe ile G.Saray arasında uzun soluklu bir sezon yaşadık. G.Saray mutlu sona yakın. F.Bahçe her sezon başı transferleriyle favori gösteriliyordu. Nedense filmin sonu hep hayal kırıklığıyla bitti. Yine öyle olacak görünüyor. Çok transfer çözüm değil. 20 oyuncu alacağınıza 4-5 iyi transfer yapsanız sorun olmaz. F.Bahçe bu inadından vazgeçmedi. Hep alalım zihniyeti. Alınanları görüyoruz, çoğu kalitesiz. Takımda kaç yıldız var? Başkan Ali Koç tecrübesizliğini üzerinden atar dedik. Koç hep aynı. Şimdiden çevresine yeni sezon için 8-9 transfer yapacağını söylüyormuş. Jesus başarılı oldu mu tartışılır. Bence hayal kırıklığı yarattı. Gardı erken düştü. Keşke son haftalarda gelen fırsatları takımıyla geri çevirmeseydi. Jesus, F.Bahçe’yi tanıyamadı, futbolcular formanın ağırlığını kaldıramadı. 3-1 kazanılan Trabzon maçı için söylenecek pek bir şey yok. Bu saatten sonra futbolu sorgulamak istemiyorum. Tribünlerin hâkimi olan taraftar topluluğu istediğini söylemekte haklıdır.

