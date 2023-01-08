Jesus’a anlattılar
Ve o gün geldi çattı, Türkiye’de hayat duracak gözler saat 19.00’da Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi Fenerbahçe’nin yerli futbolcuları, teknik direktör Jorge Jesus’la özel bir görüşme yaptı. Genelde teknik adamlar, oyuncularıyla böyle maçlar için toplantılar gerçekleştirir ama Sarı-Lacivertlilerde tersi yaşandı. Hatırlanacağı üzere, Jesus geçen hafta, G.Saray derbisinin ligdeki diğer maçlardan farksız olduğunu söylemişti. F.Bahçe’nin yerli futbolcuları, tecrübeli hocaya, G.Saray derbisinin camia ve taraftar için öneminden bahsetmiş. Hatta F.Bahçe-G.Saray maçlarının, Portekiz ve Brezilya Ligi’ndeki derbilerden de önemli olduğunu Jesus’a anlatmışlar. Portekizli hoca da oyuncularına teşekkür edip, derbide üst düzey bir performans ve galibiyet beklediğini iletmiş.
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