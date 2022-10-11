Mesajı alırlar mı?

11 Ekim 2022 Salı

Geride bıraktığımız haftanın iki önemli olayı vardı. Birincisi Ampute Futbol Milli Takımımızın dünya şampiyonu olması, diğeri Kadıköy’de Fenerbahçe’nin Karagümrük’ü 5-4 yendiği mücadele. Ampute takımının, başta hocaları Osman Çakmak olmak üzere her bir oyuncusu benim için kahraman. Hepsini alınlarından öpüyorum. Gösterdikleri mücadele, azim, hırs, döktükleri alın teri hiç rastlantı değil. 4 yıl önce Angola’ya penaltılarla 5-4 yenilmişlerdi. Bu kez aynı rakibi finalde 4-1 yenerek müzelerinde eksik parça olan en büyük kupayı da yerine koydular. Umarım Ay-Yıldızlıların ülkemizi ayağa kaldıran bu başarısıdan birileri mesaj almış olsun. Alacaklarını pek sanmıyorum ama yine de iletelim.

ALTAY’A AYIP ETTİLER

F.Bahçe, zor bir 90 dakika geçirdi. Meslektaşlarımla maç önü konuşmamızda F.Bahçe’nin farklı kazanacağı düşüncesindeydik. Karagümrük hepimizi yanılttı. Sahada dersine iyi çalışmış bir takım gördük. Sarı-Lacivertlilerin kalesine gelen 4 şut gol oldu, Szalai bugüne dek gördüğüm en vasat halindeydi. Elbette futbolcunun iyi, kötü günü olur. F.Bahçe kazanamasaydı Altay ve Szalai hedef olacaktı. Altay maç içinde bundan nasibini aldı. Yuhalandı, ıslıklandı. Olmadı, yakışmadı F.Bahçe taraftarına. Bu çocuk öyle hemen yerin dibine sokulacak biri değil. Altay’ın sizlere kazandırdığı puanları unutmayın. “Futbol nankördür” derler. Öyleşmiş. Bir kez daha şahit olduk. Altay penaltıda masumdu. Borini, ayağını topa uzanan Altay’ın vücuduna takıyor. Defalarca pozisyonu izledim. Hakem kararında hatalı. Zaten mücadelenin genelinde Atilla Karaoğlan iyi maç yönetmedi. Pedro hâlâ kendisini bulamadı, Jesus da Brezilyalıda çok ısrar etti. Sakat King’in bir an önce dönmesi lazım.

BATSHUAYI YENİDEN DOĞDU

Batshuayi F.Bahçe’de yeniden doğdu. Beşiktaş’ta oynarken 14 gol atmasına rağmen bazıları tarafından beğenilmemişti. Belçikalı forvet F.Bahçe’de ikinci baharını yaşıyor. Yine çok kıymetli 3 puanı aldırdı Sarı-Lacivertlilere. Daha yolun başında. Batshuayi inanıyorum ki F.Bahçe formasıyla başarılı olacak. O gol attıkça Beşiktaşlı taraftarların “Nasıl olur da kadromuzda tutmayız” diye yönetime öfke kustuklarını düşünüyorum. Haklılar. Serdar Dursun ve Zajc maç kadrosundaydı. Zajc oynamadı, Serdar 88’de girdi. Bir hatırlatma; her ikisi İsmail Kartal’ın değişmezleriydi. Jesus başarılı olduğu kadar inatçı yapıya sahip birisi. Ne dersiniz önümüzdeki günlerde Serdar ve Zajc için inadını kırar mı?