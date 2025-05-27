Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir! Keşke F.Bahçeli futbolcular daha onurlu bir mücadele sergileseydi. Bir gün önce Avrupa şampiyonu olan basketbolculardan, bu renklere gönül veren milyonlarca taraftardan biraz utansalardı! Ve Mourinho… Dünya yıldızı olarak geldin ama burada hiç iyi anılar bırakmadın! Sayın başkan Ali Koç, toplanan 9 bin imzayı es geçmeyin, seçimi haziranda yapın…