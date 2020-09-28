Sessiz ve golsüz

28 Eylül 2020 Pazartesi

Yeni sezonun ilk derbisi sessiz. Sadece sahadaki futbolcuların ve teknik ekibin başındaki hocaların seslerini duyuyoruz. Seyircisiz futbolun tadı tuzu olmuyor. Yöneticiler krizin eşiğinde. Hiç olmazsa localar açılsın ya da yüzde 30 seyirci gelsin istiyorlar. TFF buna sıcak baksa da Bilim Kurulu acele edilmemesine vurgu yapıyor. İlk yarı maçları seyircisiz oynanır, sonrasını bilemem.

Derbi öncesi G.Saray’ın iki maçlık karnesi iyi, F.Bahçe’nin ise orta. Transfer rekortmeni Sarı-Lacivertliler şaşırttı. G.Saray’ın kadrosunu bozmaması, bir iki takviye yapması, aynı zamanda Fatih Terim’in eski formunu bulması artı bir durum. Sarı-Kırmızılılar Avrupa’da da gümbür gümbür. F.Bahçe 14 futbolcu aldı. Daha gelecekler varmış. Golcü Ze Luis tamamdı ancak futbolcuyla alakalı son dakikada sıkıntılı süreç yaşandı, sakat olduğu söylendi. Zaman kaybı düşünülerek Samatta aciliyeti oldu. Aklıma gelmişken Muriç bu takımda büyük işler yapardı. Gitmesi kulübün elini rahatlattı elbette ama Vedat’ın yerini doldurmak öyle kolay değil. Başkan Ali Koç da Kosovalı golcü için “Yokluğunu hep hissedeceğiz” demişti.

Derbide kora kor bir mücadele bekliyordum. Sandığım gibi olmadı. Pozisyon sayısı 90 dakika boyunca iki elin parmaklarını geçmedi. Birbirlerinden korktular mı? Hiç sanmam. Demek ki futbolcuların kapasiteleri bu kadar. Aylarca peşlerine düştüğümüz yabancılar, bizim ortama gelince amatör topçulardan farksız oluyor. Dün gece hangi yabancı iyiydi sahada söyler misiniz? Bugün ortaya çıkmazsanız geri kalan maçlarda olmanız benim için çok önemli değil.

F.Bahçe onca yabancı transferine rağmen hâlâ Caner ve Gökhan’ın ayaklarına bakıyor. G.Saray’da Fatih Terim Falcao ve Diagne’yi birlikte oynatsa, gol yollarında bu kadar sıkıntı çekmez. Maç sırasında sahaya meşale geliyor. Şaşırmıyorum. Saçma sapan işlerde üzerimize yok. Taylan G.Saray’a yakışıyor. Bu genç kardeşimizin yolu milli takıma kadar gider. İkinci yarıda hayrettir, tempo yükseldi, futbol hız kazanda. Samatta girdi Thiam çıktı. Sahada göremediklerimizden biriydi bu Senegalli. Hazırlık maçlarında esti, ligde baş aşağı gidiyor. F.Bahçe 1 puan aldıysa bunu Altay’a borçlu. Favori G.Saray ilk kez takıldı.