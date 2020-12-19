Bütçeye Ters Köşe Bakış

19 Aralık 2020 Cumartesi

Cumhuriyet’te uzun yıllar boyu birlikte çalıştığımız Rıza Ezer, hem çalışma yöntemi hem de fotoğrafları açısından benzersiz bir foto muhabiriydi.

Rıza, önemli bir görüşmenin görüntülenmesi sırasında görüşmecilerin önünde değil, arkasında dururdu. Bütün foto muhabirleri önde itişip dururken Rıza, görüşmecilere seslenince ona doğru döner, o da fotoğrafını çeker, ertesi gün birinci sayfanın göbeğine oturturdu.

Biz de bugün köşemizde Rıza’nın ters köşe yöntemini uygulayacağız. TBMM’deki bütçe görüşmelerine AKP’lilerin gözüyle bakacağız:

- Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. (Öznur Çalık-Malatya)

- Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. (Zehra Zümrüt Selçuk-Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı)

- İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren uygulamaya koyduğumuz sağlıkta dönüşüm programıyla bir dünya modeli ortaya çıkardık. (Mustafa Esgin-Bursa)

- Çevre, hepimizin sahip çıkması gereken siyaset üstü, millet üstü bir değerimiz. Çevreyi; suyu, havası, ağacı ve yeşiliyle bize miras değil, gelecek nesillerin bir emaneti olarak görüyoruz. (Erol Kaya-İstanbul)

- Türkiye dün İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi bugün geldiği seviyeyle birlikte mazlum milletlere de yol gösteriyor, cesaret veriyor, vizyon veriyor ve bu büyük siyaseti oluşturuyor. İşte bu büyük siyaseti; kişiliği, inancı, milletin ruhunu, tarihini anlama kabiliyeti, iradesi ve liderliğiyle pekiştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tarihin huzurunda teşekkür ediyorum. (Süleyman Soylu-İçişleri Bakanı)

- Küresel bir pandemi yaşıyoruz. Gelişmiş ülkelerin sistemlerinin çöktüğü bu zorlu ve sancılı süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, tüm kurumlarıyla tam bir seferberlik halinde yoğun bir mücadele veriyor. Ülkemiz, krizi iyi yöneterek avantaja dönüştürmeye çalışıyor. (Orhan Erdem-Konya)

- Cenab-ı Hakk’a, namütenahi, sonsuz şükürler olsun ki azimle, istikrarla, kararlılıkla, cesaretle ülkemize sayısız icraatlar kazandıran, fiziki icraatlar dışında hem de manevi olarak gönül köprülerimizi imar ve mamur eden, millet ile devleti barıştıran bir Cumhurbaşkanımız, bir liderimiz var. (Fatih Süleyman Denizolgun-İstanbul)

Ve son sözler, eski futbolcu, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’a ait...

Özalan, kürsüdeki konuşmasına “Bu bütçe yerli ve milli bir bütçedir” diye başladı ve şöyle bitirdi:

“Bu bütçe ulusal değil, uluslararası bir bütçedir.”

Emanet

Çok yakın geçmişte “Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz milletin temel değeridir”, “Bir Fethullah Gülen gider, bin Fethullan Gülen gelir” diyen biri geçenlerde dert yandı:

“FETÖ bir istihbarat örgütüdür, FETÖ bir terör örgütüdür ama FETÖ’nün yaptığı önemli bir şey vardır. Bir saat verin ve Türkiye’de bu adamların nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu size ifade edeyim; inanılır gibi değil. Dört yıldır yaşadığım bütün tecrübelerden kendim korkuya kapıldım. İnsanların yatak odalarına girip yatak odalarında kontrol yapan, hayatlarının her anını bir yönetmelikle dizayn eden tehlikeli bir örgüt.”

Dert yanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur.

Özetle, ciğer kediye emanettir...