Işık Kansu
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Her şey değişecek derken...

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Bahçeli ne dedi:

“Her şey değişecek.”

Dünkü seçimden sonra gerçekten her şeyin altüst olacağı doğru bir saptama.

Her ne kadar Erdoğan, seçildiği anlaşılır anlaşılmaz, karşısında 25 milyon oy olduğunu yadsıyarak, tüm muhalif partilerine çatıp eskisi gibi partili cumhurbaşkanlığını sürdürme isteğini hissettirse de bu hissin yakın gelecekte karşılığı olmadığını yaşayarak görecektir.

Erdoğan en Türkiye’nin en batısında ve en doğusunda ve hiç kuşkusuz büyük kentlerde kaybetmiştir. Kentli seçmen, Saray yönetimini reddetmektedir.

Kendisini büyük ekonomik ve siyasi sorunlar bekleyen Erdoğan’ın işi artık çok zordur. Gözünü yerel seçimlere çevirse de o seçimlerde de özellikle büyük kentlerde beklentisinin boşa çıkması çok büyük olasılıktır.

Ayrıca, kimi çevrelerin toplumu bir çaresizliğe itercesine dile getirdikleri gibi dünkü seçim son seçim olmamıştır. Erdoğan’ın son seçimi olmuştur, eğilim onu göstermektedir. Yurttaş artık, AKP iktidarı yitirmeye mahkûm edilmiştir.

CHP de değişecektir. Erdoğan’ı, oluşturduğu sağ koalisyon ile epey sıkıştırsa da bir kez daha seçim yitirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinde mutlaka bir değişim yaşanacaktır. Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni yönetici isimleri partide öne çıkacaktır. İmamoğlu’na yönelik olası bir siyasi yasak ise ters tepecektir. Bilindiği üzere, Türkiye’de mazlumlaştırılan kazanır!

Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu koalisyonda yer alan ve parlamentoya oy oranlarıyla orantısız milletvekili taşıyan küçük sağ partiler yeni arayışlar içine gireceklerdir. Aynı saptama Meral Akşener ve İYİ Parti için de geçerlidir.

Yeşil Sol (HDP), kendisinin 14 ve 28 Mayıs’ta iktidarları zorlama ve belirleme konusunda önemli bir güç olduğunu görmüştür. Artık buna göre siyasi tutum alacaktır.

Ve MHP... Bahçeli’nin “Her şey değişecek” sözünü yabana atmamak gerekir. Neredeyse son 50 yılın her iktidarına bir biçimde ortak olan ve onların iktidardan düşüşünde de rol alan MHP, “kurulu bozuk düzenin görevlisi” olma konumunu sürdürecektir.

Türkiye’de çok şey değişecektir.

Yakın zamanda değişmeyecek tek şey ise halkın yoksulluğu ve özgürsüzlüğüdür.

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