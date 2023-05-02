Seneye de Taksim’deyiz

02 Mayıs 2023 Salı

Türkiye tarihi bir dönemece yaklaşıyor. 14 Mayıs “demokrasi ya da otokrasi” arasında yapılacak bir tercihin tarihi. Bu çok önemli seçim öncesine rastlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün ruhu da buna uygun.

Kutlamanın yapıldığı Maltepe Meydanı’na İstanbul’un semtlerinden gelen katılımcılar geçen yıla göre daha coşkulu. AKP’nin 21 yılda yoksullaştırdığı emekçiler taşıdığı pankartlarda seçimde kaybettikleri hakların hesabını soracaklarını dillendiriyorlar. Kutlamaya siyasi partiler ve sendika üyeleri dışında yoğun bir katılım var.

‘TÜİK MARKETE GİTTİN Mİ?’

Kimi çocuğuyla gelmiş kimi yalnız... Meydanda 7’den 77’ye her yaştan yurttaş var. Nur Sürer ve Halil Ergün’ün yer aldığı Film ve Sahne Emekçileri Sendikası yine yoğun katılımla 1 Mayıs alanında.

Alanda Türk Harb-İş Sendikası “TÜİK sen hiç markete gittin mi” yazılı pankartıyla enflasyona dikkat çekiyor. Market işçileri uzun çalışma saatlerine tepki pankartı taşıyor, 8-10 yaşlarındaki küçük emekçiler, kendi isimleriyle Emek Gençliği “ekmek ve çikolata” talebini dile getiriyor. Meydanda en fazla dikkat çeken gruplar ise emekli örgütleri. En az 4 farklı örgüt aynı talebi seslendiriyor: Adaletsiz emeklilik ücretlerine son verilsin!

‘BU DÜZEN YOKSULLAŞTIRDI’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun konuşması da AKP iktidarında emekçinin yaşadıklarını özetliyor: “Yıllardır haksızlığın, hukuksuzluğun, yasakçılığın, talanın, yalanın, egemen olduğu bir rejimde yaşıyoruz. Bu düzenle hepimizi yoksullaştırdılar. Özgürlüklerimizi, haklarımızı gasp ettiler, adaleti yok ettiler. Bu güzel ülkenin taşını, toprağını kendi servetleri gibi kullandılar. Yağmaladılar, kirlettiler. Bir doğal afet olan depremi bir felakete dönüştürdüler. Bunun bedelini çok acı ödedik. İnanıyoruz ki bu 1 Mayıs, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Gelecek yıl Gezi Parkı’nda buluşacağız.”

UMUT ETKİSİ

1 Mayıs 2023 kutlamaları muhalefetin meydanlarda seçim kampanyasını sürdürdüğü bir döneme geldi. Buna rağmen Maltepe’deki miting alanı geçen yıla göre daha kalabalıktı. Bir işçi buna umut etkisi diyordu. Eğer her şey muhalefetin dediği gibi “çok güzel olursa”, seneye Taksim’deki özgürlük etkisinin kaç kişiyi harekete geçireceğini düşünün bir de…