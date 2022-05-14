Yunanistan ayaklar altında

14 Mayıs 2022 Cumartesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, başlığa taşıdığım sözlerini okuyunca aklıma geldi:

İzmir’in kurtuluşunun ardından Atatürk şehre geldiğinde, konaklaması için İplikçizade Köşkü’ne götürülür. Atatürk merdivenlerde yere serilmiş kocaman bir Yunan bayrağı görür. “Nedir bu” diye sorduğunda, “Yunan Kralı bu eve girerken bu basamaklarda Türk bayrağını çiğnemişti Paşam” derler. Atatürk kaşlarını çatar ve şöyle der: “Hata etmiş! Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak bir milletin şerefidir, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez, kaldırınız!”

ABD’NİN YUNANİSTAN’DAKİ AYAK İZİ

Yunanistan, Ekim 2021’de bir “yenileme anlaşması” olarak ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması imzalamıştı. Yunan parlamentosu, anlaşmanın onaylanması için toplandı önceki gün. İmzaladığı anlaşma için oy isteyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD’nin neden bu anlaşmayı imzalamak istediğini anlatırken şu ifadeyi kullandı: “ABD, Yunanistan’daki ayak izini artırmaya karar verdi.”

Vahim sözler. Miçotakis, açıkça Yunanistan’ı emperyalist ABD’nin ayaklarının altına serdiğini söylüyor. Demek ki ABD Avrupa’da bir Zelenski daha kazanmış! Üstelik ülkesini emperyalizmin çıkarları için kullandırtanların, halklarına nasıl ağır bedeller ödettiği ortadayken...

Ekim 2021’de imzalanan anlaşma sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle demişti: “Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan’daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak.”

Miçotakis ise parlamentodaki oylama sürecinde, bu anlaşmayla Yunanistan’ın “ABD’nin daha geniş bölgedeki ana ortağı olarak, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de söz sahibi olacağını” savundu!

Ne büyük aldanmaca! Oysa Yunanistan bu anlaşmayla, 1) silah deposu haline geliyor, 2) ABD’nin Rusya’yı hedef aldığı stratejiye eklemlenerek barışı riske sokuyor, 3) ABD’ye verdiği üslerle bölgede hedef haline geliyor, 4) Kendisini cephe ülkesi haline getirerek bozuk ekonomisini daha da kötüye götürecek şekilde daha fazla silah satın alan ülke konumuna yuvarlanıyor, 5) Türkiye’ye karşı elinin güçlendiğini varsayıp, çözüm bekleyen sorunları daha da çıkmaza sokarak aslında kendi ekonomisini baltalıyor...

KOMÜNİSTLER UYARDI VE DİRENDİ

Emperyalist ABD’yle savunma anlaşmaları, hiçbir zaman sadece savunma anlaşmaları değildir. ABD, güvenlik üzerinden o devletin sinir uçlarına kumanda etmeye başlar adım adım. Oradan da topluma doğru yayılır ve zehirli bir avcı gibi avını zehirleyerek felç edip etkisizleştirir...

Miçotakis’in anlaşmayı savunması bile bu gerçeği doğrulamaktadır: “ABD ile yapılan anlaşma, sadece savunma ve diplomasiyi değil, aynı zamanda ekonomiyi ve enerjiyi de etkileyen bir anlaşmadır.”

Açık ki ilk zehirlenen, ülkenin sağcı iktidarıdır.

Yunanistan’ı ABD’nin ayaklarının altına seren bu anlaşma, solun itirazına rağmen 300 üyeli parlamentoda 181 oyla geçti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) anlaşmaya “evet” oyu verdi. Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi KKE ve Mera 25 Partisi ise “hayır” dedi.

Yunanistan Komünist Partisi, ilk günden beri bu anlaşmaya itiraz ediyor ve anlaşmaya karşı kamuoyunu harekete geçirmek için eylemler düzenliyordu. Komünistlerin eylemi oylama günü de sürdü.

Tarih, komünistlerin uyarılarının dikkate alınmadığı durumlarda o ülkelerin büyük bedeller ödediğini yazıyor ne yazık ki!