Alçak çok, ahlak yok

03 Şubat 2024 Cumartesi

Mikronezya’nın kadim inancı Şol dininin yaşlı ve bilge Başpapazı Markus Glandus Kalafatus, bir süredir depresyondaydı.

Ömrünü, uzun yıllar önce adaya seçimle çöken Yol Partisi istibdadının yolsuzluk asfaltını döşeyen çakma Yol dini ve sahte tanrısı Ol ile mücadeleye adamıştı.

Müstebit Muktedir Makropiç’in Tanrı Ol adına uydurduğu günah ayetlerine asla kanmamış, İmaniyet İşleri Reisi Alyoşa Ersaltz aracılığıyla önerdiği iman transfer papellerine dönüp bakmamış, Şol dini resmen yasaklandığında ayin edevatını oradan oraya taşıyıp gizli ayinlerini sürdürmüştü.

Günün birinde ahlaksızlığı yayan istibdadın çökeceğine, yolsuzluğun yol olmadığının anlaşılacağına yürekten inanıyor; kadim Şol cemaatini arsızlık, hırsızlık, sınırsız cima vb. gibi Yol dininin serbest bıraktığı kötülüklerden korumaya çalışıyordu.

Hatta günahkâr istibdadın sonuna yaklaştığını düşünerek Tanrı Şol’a tapınmayı sürdüren müminlere dürüstlüğe ve kadın erkek eşitliğine dayalı temiz bir toplum modeli bile şırınga etmeyi başarmıştı.

Gel gör ki Markus Glandus Kalafatus’un dürüst toplum ülküsü, evliliğini bizzat takdis ettiği Ayvaz Kurnazov’un ani ölümünden sonra maliki olduğu evde eşi Simir Testoviç’ten kira aldığının anlaşılmasıyla kararmıştı.

Bir yıl önce yitirdiği sevgili eşinin, gazeteci eskisi Emedur Tampiç’in evlilik dışı çapkınlığına alet edilmesi ise Başpapaz’ın ahlaklı toplum umutlarını yıkan son dalgaydı.

Yemekten içmekten kesilen Kalafatus, elini başının arasına alıp kara kara bunları düşündüğü bir gece ansızın yerinden kalktı.

Pencereyi açtı, avazı çıktığı kadar: “Alçaklaaar!” diye haykırdı.

Mahalledeki tüm ışıklar yandı, herkes pencerelere koştu, şaşkınlıkla onun evine doğru baktı.

Markus Glandus Kalafatus dışarı uzanan kafaları şöyle bir saydı, en az 124 kelle vardı.

Başpapaz, yaşlı ve bilge sırtını dikleştirip tekrar bağırdı:

“Ne kadar da çoksunuz!”

Y.N.: Bugün saat 14.00’ten öteye Kırmızı Kedi Pera’da değerli okurlarımla söyleşerek kitaplarımı imzalayacağım.