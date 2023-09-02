Öküzleri de vururlar

02 Eylül 2023 Cumartesi

Mikronezya İmaniyet İşleri Reisi Alyoşa Ersaltz’ın Bitania’yı resmi ziyaretinde uğradığı araba kazası, eski gözdesi Azam Varak’ın üstüne düşmesi ve Beşteber Sisikovski’nin küplere binmesiyle bitmemişti.



Varakı, muazzam gözdeyi paylaşamayan iki muktedirin birbirlerini ısırıp tırnakladıkları kıskançlık kavgası Bitania Sarayı’nı karıştırmış, tinsel ziyaret cinsel bir rezalete dönüşmüştü.



Bir öküz ile bir Bentley’in telefiyle sonuçlanan kaza, tabii ki Bentley resmi araç olduğu için Bitania adliyesine düştü ve elbette ki ölen öküze ihale edildi.



Ne var ki öküzün sahibi Bitan köylü, karara itiraz ediyor ve tazminat istiyordu.



Davayı bir an önce kapatıp olayı örtbas etmesi emredilen yargıç, köylüyü hışımla azarladı:



“Behey adam, kazadan sonra sana ‘Nasılsın’ diye soran şoföre ‘Çok iyiyim, hatta harikayım, şikâyetçi değilim!’ demişsin. Şimdi şikâyet ediyor, tazminat istiyorsun, bu ne iştir?”



Bitan köylü, boynunu büküp “Efendim, Sarı Öküz’üm...” diye kekeleliyordu ki yargıç yine gürledi:



“Bırak şimdi öküzü möküzü, öldüğünde dövünüp sızlanmadın, neden şimdi tazminat talep ediyorsun?”



Köylü derin bir soluk alıp “İzin verirseniz açıklayacağım Yargıç Yoldaş” dedi. “Sarı Öküz’ümle yolda giderken sarayın arabası ona çarptı ama takla atarken açılan kapısı da beni çalıların arasında fırlattı. Müthiş canım yanıyor, yerimden kıpırdayamıyordum. Yattığım yerden can çekişen Sarı Öküz’ümün hırıltılarını duyuyordum. Şoför bana doğru gelirken hırıltıyı duyup öküze yöneldi, tabancasını çıkarıp iki boynuzunun arasından vurdu. Sonra elinde tabanca, yanıma geldi ‘Çok acı çekiyordu’ deyip sordu: ‘Peki sen nasılsın?’ Elinizi vicdanınıza koyun: Yerimde olsaydınız siz ne yanıt verirdiniz?”

