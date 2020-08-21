Sizin dokunmadığınız yılan

21 Ağustos 2020 Cuma

Maskesini doğru takmadığı için polisler tarafından uyarılan...

Uyarıya karşı çıkıp polislere cevap verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istendiğinde çırpınan...

Çırpınınca da polisler tarafından harca zapt edilmeye çalışılan...

Yerden yere vurulan, saçları çekilen, kolu burkulan...

O sırada çığlıklar atan, ağlayan bir genç kızın başına gelenleri sosyal medyada izlerken sadece;

O genç kızın muhtemelen başlangıçta haksızken, polislerin ölçüsüzlüğü sonucu haklı duruma geçişini...

Ya da polislerin eğitimsizliğinin ya da kötü eğitilmişliğinin vardığı tehditkâr hali izlemediniz.

Aynı zamanda polislerin hırpaladığı bir genç kıza dönüp de bakmayan bir toplumu izlediniz.

O anda oradan geçen ve o çığlıklara sağır, o korkunç görüntüye kör olmayı tercih eden bir kalabalığı izlediniz.

Onca şey olurken hiçbir şey olmuyormuş gibi davranan insanları izlediniz.

Korkutulmuş, ürkütülmüş, sindirilmiş bir halkı izlediniz.

Polislere müdahale etmeye tek ama tek bir kadının cesaret ettiğini ama o cesaretin bile nasıl bir tedirginlik, nasıl bir tutukluk içerdiğini izlediniz.

Ülkenizin karanlığını izlediniz.

Bu ülkede herhangi bir nedenle gündüz vakti herhangi bir kolluk kuvvetinin;

Haklı ya da haksız...

Yasal ya da yasadışı...

Yetkisi dahilinde ya da dışında...

Gerektiği gibi ya da olmayacak bir şekilde birilerine müdahale ederken fütursuz davrandığında;

Etraftan bir kişi dışında hiç kimsenin de dönüp ne oluyor diye bakmadığı...

O genç kızı savunmadığı...

Kurtarmadığı...

O polisleri uyarmaya çalışmadığı kâbus bir ülke izlediniz.

Aynı zamanda kendinizi de izlediniz.

O yüzden o görüntülere tekrar bakın.

Belki şahit olduğunuz bazı linçlere siz de gözlerinizi kapatıyor;

Bazı çığlıklara kendinizi sağır ediyorsunuzdur.

Belki siz de korkunun eğittiği o kalabalığın arasında kendi geçici güvenliğinizi koruya koruya dönüp arkanıza bakmadan geçip gidiyorsunuzdur.

Bugüne kadar nelere göz yumduğunuzu düşünün.

Size dokunmadığını düşündüğünüz için müdahale etmediğiniz olayları düşünün.

O olayların gerçekten size dokunup dokunmadığını... Bir daha düşünün.

Korkularınızı gözden geçirin.

Sadece siz korkuyorsunuz diye kimlerin başına neler geldi?

Sadece siz susuyorsunuz diye kimler kimlere neler etti?

Ancak sosyal medyaya düştükten sonra gündem olabilen onca olayın bir benzerinin felakete uğramış kahramanı olmanızla;

O felaketi görmezden gelen pasif suç ortağı olmanız arasında incecik bir çizgi var.

Sizi o çizginin üzerinde yaşamaya ikna eden korkunun düşük ahlakını benimsediğinizi fark ederseniz;

Sokakta polisin bir haksızlığına müdahale ederseniz başınıza gelebileceklerin, olayı görmezden geldiğinizde başınıza geleceklerden daha kötü olmayacağını anlarsınız.

Size dokunmayan yılan yoktur.

Sizin dokunmadığınız yılan vardır.