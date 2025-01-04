Biz yine Dimyat’a pirince giderkene...

04 Ocak 2025 Cumartesi

Henüz Dimyat’a varmadan evdeki zahire ambarına kurtlar dadandı. Yetmezmiş gibi Dimyat’taki pirinç çuvalların üstüne de birileri gelip oturdu. Hadi al alabilirsen.

Arap Baharı başladığında Müslüman Kardeşler’in hamiliğine soyunup pastadan pay kapma derdine düşerken milyonlarca Suriyeli bizim pastadan en büyük payı aldı. İçeriden homurdanmalar başlayınca devrilmesinden bir hafta öncesine kadar Esad’la barışmak için neredeyse yalvar yakar olduk. Siz bakmayın “Biz Esad’ın devrileceğini biliyorduk, ona son bir şans vermek istedik” denmesine.

Erdoğan, kanlısı olarak gördüğü Esad iktidarının yıkılacağını öngörecek de buna rağmen diyalog yolları arayacak.

Yemek başka mutfakta pişirildi, sonradan haberimiz oldu ve sofraya son anda oturmaya kalktık. Suriye’nin yeni iktidarı da ihtiyacı olduğu için herkese mavi boncuk dağıtıyor.

BU İŞLER DAVUL ÇALARAK OLMAZ

Mali destek ve uluslararası meşruiyet için herkese ihtiyacı olan Colani, herkese mavi boncuk dağıtıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la Emevi Camisi’nde namaz kılıp Kaysun Dağı terasında Şam’a karşı çay içtiler.

Milletçe pek bir sevindik. Medyamız, “Suriye bizden sorulur” diye manşetler attı. Ekranların eli sopalı yorumcuları, “Suriye’de bizden habersiz yaprak bile kıpırdamaz” yorumları yaptı.

Hele hele Esad gittikten sonra geçici hükümet başkanlığına Türkmen Abdurrahman Mustafa atanınca zevkten dört köşe olduk. Üstüne bir de Trump’un “Suriye’de bence (kazanan) Türkiye olacak. Erdoğan çok akıllı ve çok sert bir adam” sözleri gelmesin mi?

Suriye’nin yeni yönetimi üzerindeki etkimizi yedi düvelin gözüne sokmak sadece bizim ülkeye özgü bir durum. Bu göz sokma siyaseti ile hem Körfez ülkelerini hem de Rusya ve İran’ı karşımıza aldık. Müslüman Kardeşler’in hamiliğini yaptığımız için Körfez ülkeleri ile zaten köprüleri atmıştık denebilir. Ama şimdi daha da bilendiler. Bölgedeki ezeli rakibimiz Mısır ve Yunanistan’ı hadi saymayalım. Kürt garnizon devletçiği için zaten ABD ve İsrail’le bilek güreşine tutuşmuşuz.

COLANİ DE PEK NANKÖR ÇIKTI

Biz Colani ile Şam’a karşı çay içerken elin eli de armut toplamıyor belli ki.

Baksanıza Colani, ilk ziyaretini Riyad’a yaptı. Dolar kimde ise Süleyman odur. Biz altyapı, üst yapı vaadinde bulunuyoruz da adamın keş paraya ihtiyacı var. Ordusuna maaş dağıtamadığında Esad gibi onu da devirirler.

Geçici hükümeti aralık başında açıklanınca ne görelim?

Bizim Türkmen Abdurrahman Mustafa buharlaşmış, yerine geçici başbakanlığa El Kaideci Muhammed El Beşir atanmış.

Ordudaki üst düzey subay atamalarına baktığımızda da ne bir Türkmen ne de bizim ÖSO’dan tek bir

subay var.

Colani’nin yaptığı tam bir nankörlük. Adama bir de İtalyan marka takım elbise ve kundura hediye ettik.

RUSYA MALIMIZA ÇÖKTÜ ALOOO!

Astana sürecini birlikte yürüttüğümüz Rusya ve İran, HTŞ ile birlikte hareket ettiğimiz için bize hayli öfkeliler. Bu öfkelerini bizden nasıl çıkartacaklarını düşünürken ilk hamleler de geldi.

Putin, Rusya’da 11 bira fabrikası ve üç malt üretim tesisi bulunan Anadolu Efes’in bu ülkedeki şirketi AB InBev Efes’e kayyum atadı. Borsada Anadolu Efes hisseleri çakıldı. Milyonlarca yatırımcı zarar etti. Hükümetten ses yok.

İran ise Türk tırlarına mazot vermiyor. Bu ilk yaptırımlar. Yazın Rus turistlerin Türkiye’ye gelişi engellenir bir de doğalgazı keserlerse yandık.