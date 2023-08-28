Yenikapı notları: 3

28 Ağustos 2023 Pazartesi

Şoför Mehmet... Yenikapı’nın ilgi çekici tiplerindendi. Hep kafası iyi olurdu ve bu durumda araba kullanırdı. 56 Chevrolet’te taksi şoförü idi. Bir gün çok içmiş, manevra yapamıyor. Yaman, “Ben sana yol göstereceğim” dedi. Mehmet direksiyonda, zurna vaziyetlerinde. Yaman: “Mehmet gel gel gel gel...” diye kumanda veriyor. “Güüüm” diye bir ses duyduk. Mehmet geri geri manevra yaparken duvara girdi. Yaman’a: “Ne yaptın ulan, herif duvara vurdu” dedim. “Herkese güvenmemesini öğrettim ona” dedi Yaman.

Gıdasız Erdoğan’ın manevraları ise hiç bitmez... O zamanlar bütün Yenikapı takımı devrimci. Sosyalist Erol, Erdoğan’a geliyor bir sabah diyor ki: “Yürü, sabahçı kahvelerine dolaşacağız. Milleti uyandırmamız gerekiyor...” İki kafadar yola koyuluyorlar. Bir kahveye giriyorlar. Mermer masaya kafasını koymuş uyuyan biri var. Erdoğan dürtüyor: “Uyanın, uyanın ey millet... Bu düzen değişmeli. Uyanın.” Mermer masada uyuyan adam sinirleniyor: “Ne uyandırıyorsun lan, ne güzel uyuyoruz işte” diyor... Erdoğan bana bunu anlattığında dedim ki: “Ne güzel... Değişen hiçbir şey yok...”

MEVLANA



“Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” Mevlana Celaleddini Rumi… Peki, Mevlana nereden biliyor bizim politikacılarımızı? Bu kadar yakın mı tanıyor? Bu sözü salt bizimkiler için mi söylemiş? Çok basit ama ne kadar derin söylem bu. Sahtekârlığı bırak, dürüst ol diyor Mevlana. Ama o terbiyeli biri olduğu için bu tümceyi edepli zikrediyor. Yaşadıklarından edindiği bilgiyi bilgelikle sunuyor. Durup dururken asırlar sonra uzak kıtalardan geliyorlar Konya’ya. Onun türbesini ilk ziyaret ettiğimde gerçekten önemini duyumsamıştım. Mesnevi’sini okuyunca daha bir saygım, sevgim arttı ona karşı. Doğrusunu isterseniz İstanbul’da tanıdığım Mevlevilerin benim gözümde pek saygınlıkları yoktur. Kuşkusuz Şemsi Tebrizi’nin onun üzerinde derin izleri vardır. Ama Mevlana, tek başına bilgedir.



KAÇAK



TRT tek kanal. Siyah beyaz. Dr. Kimble diye bir tip var. Dizinin ismi: Kaçak. Dr. Richard Kimble kaçar, kaçar, kaçar... Aslında benim gelmek istediğim yer, ülkeden kaçmak. Ülkesinden kaçan kişi kendinden de kaçmış olmaz mı? Dışarıdan her türlü geleceğini hazırlamış olan siyasiler olduğu söylenir durur. Özel uçakları ve helikopterleri bile hazırmış bunların. Yurtdışında çok paraları varmış ve kaçmak istedikleri zaman her şey hazırmış gidecekleri yerde. Daha şimdiden. İnanmıyorum. Olmaz canım böyle bir şey.



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“Genç sanatçı! Üç şeyi sen yönet: Para- şöhret- içki sigara.”

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FIKRA



Adama piyangodan büyük ikramiye çıkmış. Almaya giderken bir telefon gelmiş. “Senin azılı muhalifin falanca, öldü” diye. Adam: “Hey büyük Allah’ım verdikçe veriyor” demiş.



MERDAN YANARDAĞ



Hâlâ içeride Merdan. Sistem intikamını alıyor. Fakat o da kendi sistemini önceden sağlam kurmuş. Kanala ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar TELE1 aynen devam...

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Bilmiyorum... O halde, öğrenebilirim.



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