Yargıç Gül Altınok’un önlenemeyen yasadışı ilişkileri nasıl sürdü? 'Adliye'nin perde arkası

25 Haziran 2024 Salı

Edirne’de başlayan Adana’da süren “suç üretim yargıcı” gibi çalışan birinin dosyası nasıl sümen altı edildi? HSK neden geç harekete geçti? Kan donduran ilişkiler, rüşvet, tehdit, kapatılan dosyalar, adaletin neden sağlanamadığını ortaya koyuyor.

Bayram günlerinin dikkat çeken gündemlerinden biri; Adana Adliyesi’nde görev yapan hâkim Gül Altınok’un, 2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Server Leventoğlu ile birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesine yönelik soruşturma oldu.

Yaşananları 2022 yılında yani bundan iki yıl önce yazmıştım.

Önce hâkim hakkında yargıya intikal eden iddiaları hatırlayalım...

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre şüpheliler; Edirne’deki ceza hâkimi Gül Altınok ve savcı Fatih Aslan. İddianamede suçtan zarar gören 7 kişi var. Aralarında başsavcıvekili, savcı, yüksek mahkeme üyesi de var.

Suçlama ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, imzasız mektupla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, belgede sahtecilik. İddianameden aktaralım...

Hâkim Gül Altınok, Edirne’de türlü olaylar nedeniyle tanınmış bir aile olan Karalar ailesi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaralama, tehdit gibi suçlamalar nedeniyle yürütülen soruşturmada görev alması için avukat Kerim Kazan’dan ricacı oluyor. Kazan’a ailenin haksızlığa uğradığını söylüyor. Kerim Kazan ailenin avukatlığını yapmaya başlıyor. Olaylar silsilesi de burada başlıyor. Kazan, olayların yansıtıldığı gibi olmadığını anlıyor ve hâkimin bağlantılarını soruşturmaya başlıyor. Bazı organizasyonlara ulaşıyor; kentte bir otel sahibinin yaptığı darp olayının nasıl kapatıldığını, Altınok’un baktığı dosyalarda neler yaptığını görüyor.

Tabii sonrasında avukat hakkında tehlike çanları çalmaya başlıyor. Önce avukat Kazan’n telefonu ele geçirilmeye çalışılıyor. Çünkü hâkimin yaptıklarına ilişkin yazışmaları var. Avukatın telefonu kopyalanıyor ve adliyedeki savcılara tehdit mesajı gönderiliyor.

İddianamede yer alan bilgiye göre mimar Deniz Kara’nın imar barışı sırasında edindiği e-Devlet şifreleri ile bir kısım kişilerin isimleri kullanılarak adliyedeki, hâkim, savcı, yargı bürokrasisi hakkında CİMER’e asılsız başvurular, ihbar mektupları gönderiliyor. Yetmiyor yine asılsız FETÖ suçlaması yöneltiliyor. Başvuruların mimar Deniz Kara’nın birlikte iş yaptığı “Aytaç Emlak” adlı işyerinden yapıldığı saptanıyor. Yani Edirne Adliyesi’ndeki bir yargıç, savcılar, bürokratlar ve o dönemdeki bakan yardımcısı için yasadışı ele geçirilmiş kimlik bilgileri ile sahte şikâyetler oluşturuyor.

Hatta, Karalar ailesine kefil oluyor bir fabrikanın geri dönüşüm işini alması için referans oluyor. İddianamede, Gül Altonok ile irtibatlı olduğu iddia edilen savcı Fatih Aslan da kısa sürede maaşı ile alınması mümkün olmayan bir hayat sürmeye başlıyor. 15 Temmuz 2017 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında, savcının ve eşinin toplam maaş geliri 367 bin TL iken banka hesaplarının incelenmesinde tespit edilen gelirler toplamının 4 milyon TL, giderler toplamının ise 3 milyon 803 bin TL olduğu saptanmış. Fatih Aslan için Edirne ilk görev yeri.

DOSYA SÜMEN ALTI

Gül Altınok’un eşi de üst düzey devlet memuruyken Edirne’de FETÖ soruşturması geçiriyor. Aslında hem Fatih Aslan hem de Gül Altınok’un beraber çalıştığı bir de polis memuru var. Bu polis memuru aynı zamanda davalardaki bilirkişi! İsteğe göre raporlar hazırlanıyor ve dosyalara eklenecek kişiler hakkında istihbari bilgileri savcı ve hâkime taşıyor. Altınok ve Aslan hakkında başvurular yapılmış ancak HSK yıllardır bir işlem yapmamış. Nedenini de bundan sonra öğreniyoruz.

Gül Altınok, Edirne’den Adana’ya, Fatih Aslan ise Edirne’den Osmaniye’ye gönderilip buralarda görevlendiriliyorlar.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Altınok, Adana’da kiracı olarak yaşadığı sitenin yöneticisi Server Leventoğlu ile 2019 yılı eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başlıyor. Server Leventoğlu, Adana’da nüfuzlu bir iş insanı. İlişki ilerleyince Gül Altınok’un evli olduğunu öğrenen Leventoğlu rahatsız oluyor. Ancak Altınok, eşini ikna edeceğini söylüyor. Gerçekten de ediyor. Bundan sonraki süreç de yargıç hanım, iş insanı ve eş arasında birlikte yaşama dönüyor!

Şimdi iddiaları başlık başlık aktaralım:

Server Leventoğlu, yargıdaki bağlantılarını kullanarak Edirne’de yaptıkları nedeniyle Altınok hakkındaki dosyası sümen altı ettiriyor.

Leventoğlu, ilişkiyi öğrenen Altınok’un oğluna gübre fabrikası hediye ediyor. Aynı zamanda Gül Altınok’un eşininin Adıyaman’a vali yardımcısı olarak atanmasını sonra da Gaziantep’e geçmesini sağlıyor.

500 BİN TL VER KAPANSIN

Depremin ardınan Altınok’un oğlu babasının olduğu kente gelerek konut ihaleleri almaya başlıyor.

Leventoğlu, sanal bahis yargılamasında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin sorununu çözmek için Altınok’un yanına eski bir bakanın geldiğine tanıklık ediyor.

Leventoğlu akaryakıt kaçakçılığından Osmaniye Adliyesi’nde yargılanmaya başlıyor.

Davanın savcısı kim dersiniz? Altınok’un Edirne’den arkadaşı Fatih Aslan!

Aslan mütaalasında cezaların düşmesini istiyor. Leventoğlu, savcının değişmesi üzerine ceza alıyor.

Altınok, Leventoğlu’na “Boş yere yargılanma 500 bin TL ver dava kapansın” diyor. Parayı veriyor. Ama ceza almaktan kurtulamıyor.

Bu arada, hâkimin FETÖ’den aklanarak göreve dönen vali yardımcısı eşini kim soruşturmuş dersiniz? Fatih Aslan!

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Gül Altınok ile Leventoğlu yaşadıkları özel anların görüntülerini kaydedip birbirlerine göndermişler. Gül Altınok’un başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Leventoğlu, dört yıl süren birlikteliklerini sona erdiriyor. Kendisinin rahatsız edilmemesini yoksa savcılığa şikâyetçi olacağını söylüyor. Bunun üzerine Server Leventoğlu da “Sende Gül Altınok’un videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak” denilerek tehdit ediliyor. Tehditlere aldırmayan Leventoğlu şikâyetçi oluyor.

UYUŞTURUCU HAPLARI ALMIŞ

Edirne'de başka şeyler de var yani bazı perde arkası bilgilere ulaştım. Gül Altınok hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil...

Gül Altınok’un bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hâkimle görüşerek değiştirdiği iddiaları var.

Yine pandemi döneminde Adana Adliyesi’nde bir cumhuriyet başsavcı vekili, bir ağır ceza mahkamesi yargıcı, asliye ceza mahkemesi yargıcı ile birlikte içki içip başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkardığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları ileri sürülüyor.

Benim iki yıl önce yazdığım yazıda ise tam da bu Gül Altınok ve olaydaki savcı Fatih Aslan’a dikkat çekilmişti.

Adana’daki iş insanına ulaştım konuştum, Edirne’deki avukat Kerim Kazan ile konuştum.

İşini namusu ile yapanlara sözüm yok. Ancak İşte bizi koruyacak olan yargı içinde yaşananlar...

2022’deki yazıma şöyle başlamıştım, şimdi aynı cümlelerle bitireyim: İnsanlık olarak şu dünya üzerinde sağlayamadığımız tek düzen adalet oldu.

