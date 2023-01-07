6’lı masanın birinci yılı!

07 Ocak 2023 Cumartesi

6’lı masa onuncu ve en uzun toplantısını da yaptı. 12 Şubat 2022’de CHP’nin ev sahipliğinde Ahlatlıbel’de başlayan 6’lı buluşmalar birinci yılını da dolduruyor.

Gelinen noktada masanın etrafındaki liderlerin isteseler de ayrılamayacağı bir bağlanma oluştu. Zaten buluşmalar sonrasında yapılan açıklamalar giderek derinleşiyor. Dileriz bu derinlik içinde kaybolmazlar! Kamuoyunun beklentisi altı liderin ne kadar güzel anlaştığını görmek değil, güven veren bir iktidar seçeneği var mı yok mu, bunu anlamak!

Sanki partilerden biri için alt kadrosunu tatmin eden bir cümle varsa, öteki parti de kendi tabanı için benzer bir cümle istemiş. Uzun bildiri bunu anımsatıyor.

9 saati aşan toplantının bir saatlik diliminde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti konuşulmuş. Olayın örtbas edilemeyeceği sadece muhalefetin baskısıyla değil, milliyetçi yelpaze içindeki çalkantıyla da görülüyor.

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6’lı masa bu ay içinde bir kez daha buluşacak. 30 Ocak’ta ortak paydalardan oluşan program kamuoyuna açıklanacak. Önceki gece liderlerin toplantısından sonra altı partinin üst düzey yöneticileri toplantıya devam etti. Bir anlamda 30 Ocak hazırlıkları başlamış oldu.

Uzun toplantının önemli bir konusu da milletvekili seçimlerinde uygulanacak yöntem. Aldığımız bilgiler kadarıyla kesin bir anlaşmaya varılmamış ama anlaşılacağı yönünde bir mutabakat oluşmuş. Şöyle ki:

- İktidarın oyununu çok iyi analiz edip kazdıkları kuyuya düşürmek için ince bir çalışma yapılacak.

- İki milletvekili çıkarılan yerlerde ittifak yerine ittifak içindeki sadece bir parti ile seçime girilecek.

- Daha çok milletvekili çıkaran illerde yerel dengelere göre CHP ve İYİ Parti şemsiyesinden hangisinin tercih edileceğini yine seçim bölgesinin dengeleri belirleyecek. Bu konuda yapılmış olan teknik analiz sonucu karar verilecek.

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ve kurulacak hükümet üyeleriyle ilgili dengeli bir dağılım sağlanacak. Seçmenin önüne “güçlü bir kadro” ile çıkılacak.

- Cumhurbaşkanlığının kazanılmasının yanı sıra Meclis’te de yeterli çoğunluğun elde edilmesi halinde parlamenter sisteme giçiş için yapılacak referandumla 2024’te yapılacak yerel seçimler birleştirilecek. Böylece seçmen fazla yorulmamış, Türkiye gündemi sandıkla gereğinden fazla meşgul edilmemiş olacak.

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Girişte vurguladığımız konuya dönersek... 6’lı masanın karşılıklı güvenle yoluna devam etmesi, siyasi tarihimizde de yerini alacak bir durumdur. Oy tabanı bir yana toplumsal tabanı bu kadar geniş bir yelpazede bir araya gelip ortak paydalar üretmek, iç barış için de son derece faydalı.

Seçimlerden sonra yapılan koalisyonlarda seçim sonuçlarının getirdiği bir “mecburiyet” vardır. Ortak metinler bunun ışığında oluşur. Kaldı ki uzun süre seçim olmayacağı için tabanın tepkisini çekecek sözler de verilebilir. Zamanla düzeltilir.

Seçimden önceki 6’lı masa benzeri buluşmalar çok daha risklidir. O nedenle partilerin dondurmayı üfleyerek yemesi de anlayışla karşılanabilir. Bir şartla:

Bu buluşmalar toplumda umudu büyütmeli, kaygıyı ya da belirsizliği değil!

İktidardan çekilen ama henüz yönünü belirlememiş kesimlerin dilinin altında iki cümle var:

- Beterin beteri var, eldeki bir daldaki birden iyidir!

- Yeter artık, bu gidişe bir son verip umut tazeleyelim!